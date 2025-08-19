Polícia

Mais uma mulher é presa após apreensão de 10 kg de droga em Castelo

A suspeita de 40 anos, que tinha um mandado de prisão por tráfico de drogas, foi localizada na segunda-feira (18) na cidade vizinha de Cachoeiro de Itapemirim

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 15:07

Cerca de 10 kg de drogas foram aprendidas na casa de duas mulheres em Castelo Crédito: Polícia Civil

A prisão aconteceu após a Polícia Militar receber uma denúncia anônima sobre seu paradeiro, no distrito de Conduru, Cachoeiro de Itapemirim. No local, os policiais inicialmente encontraram o suspeito. Em seguida, a mulher tentou fugir pelos fundos do imóvel, mas foi alcançada e detida.

“Durante a tentativa de fuga, ela arremessou um aparelho celular, que foi recolhido pelos militares. Dentro da residência, foram localizadas malas prontas, o que indica a intenção da suspeita de fugir novamente", disse o delegado de Castelo, Estevão Oggione Leite.

Segundo a Polícia Civil, o homem de 29 anos era foragido do sistema prisional, onde cumpria pena por tráfico de drogas em regime semiaberto, tendo fugido no dia 30 de julho. Os dois foram conduzidos à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde foram cumpridos mandados de prisão em aberto.

