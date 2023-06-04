Mais um suspeito de matar Fernando Cabeção é preso em Vila Velha

Arma apreendida na casa do suspeito de matar Fernando Cabeção tinha mira a laser Crédito: Divulgação | Guarda Municipal de Vila Velha

Mais um dos envolvidos na morte de Fernando de Oliveira Reis , conhecido como Fernando Cabeção, foi preso na noite de sábado (3), no bairro Riviera da Barra, em Vila Velha . O jovem, de 26 anos, cuja identidade não foi revelada, tinha dois mandados de prisão por homicídio, sendo um deles pela morte do ex-chefe do tráfico de Guaranhuns.

Investigações da Polícia Civil apontam que o assassinato de Fernando de Oliveira Reis, morto a tiros em 2020, na subida da Terceira Ponte, ocorreu após ele ter imposto novas regras ao tráfico de drogas da região de Garanhuns.

De acordo com a Guarda Municipal de Vila Velha, uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) chegou até o homem por meio de uma denúncia anônima. A equipe conseguiu interceptar o carro onde ele estava. Durante a abordagem, o suspeito apresentou um documento falso e tentou se passar por outra pessoa, mas foi descoberto. Com ele, a guarda encontrou haxixe.

Os agentes foram até a casa do jovem e encontraram uma pistola com mira a laser acoplada e dois carregadores com munições. Ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha.

A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, falsa identidade, uso de documento falso e posse de drogas para consumo próprio. Ele tinha dois mandados de prisão por homicídio, expedidos pela 4ª Vara Criminal de Vila Velha, e foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

Outras prisões e operações

De acordo com informações do delegado Tarik Halabi Souki, titular da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, fornecidas em coletiva de imprensa em dezembro de 2022, nove pessoas participaram do crime . Três delas já haviam sido presas no ano passado: duas em Vila Velha e uma em Colatina.