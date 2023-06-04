Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Disputa do tráfico

Mais um suspeito de matar Fernando Cabeção é preso em Vila Velha

Homem de 26 anos tinha dois mandados de prisão por homicídio, sendo um deles pelo assassinato do ex-chefe do tráfico de Guaranhuns, em Vila Velha
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

04 jun 2023 às 15:10

Publicado em 04 de Junho de 2023 às 15:10

Arma apreendida
Arma apreendida na casa do suspeito de matar Fernando Cabeção tinha mira a laser Crédito: Divulgação | Guarda Municipal de Vila Velha
Mais um dos envolvidos na morte de Fernando de Oliveira Reis, conhecido como Fernando Cabeção, foi preso na noite de sábado (3), no bairro Riviera da Barra, em Vila Velha. O jovem, de 26 anos, cuja identidade não foi revelada, tinha dois mandados de prisão por homicídio, sendo um deles pela morte do ex-chefe do tráfico de Guaranhuns.
Investigações da Polícia Civil apontam que o assassinato de Fernando de Oliveira Reis, morto a tiros em 2020, na subida da Terceira Ponte, ocorreu após ele ter imposto novas regras ao tráfico de drogas da região de Garanhuns.
De acordo com a Guarda Municipal de Vila Velha, uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) chegou até o homem por meio de uma denúncia anônima. A equipe conseguiu interceptar o carro onde ele estava. Durante a abordagem, o suspeito apresentou um documento falso e tentou se passar por outra pessoa, mas foi descoberto. Com ele, a guarda encontrou haxixe.
Os agentes foram até a casa do jovem e encontraram uma pistola com mira a laser acoplada e dois carregadores com munições. Ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha.
A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, falsa identidade, uso de documento falso e posse de drogas para consumo próprio. Ele tinha dois mandados de prisão por homicídio, expedidos pela 4ª Vara Criminal de Vila Velha, e foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

Outras prisões e operações

De acordo com informações do delegado Tarik Halabi Souki, titular da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, fornecidas em coletiva de imprensa em dezembro de 2022, nove pessoas participaram do crime. Três delas já haviam sido presas no ano passado: duas em Vila Velha e uma em Colatina.
No dia 27 de abril, a PC realizou uma operação na manhã no bairro Guaranhuns, à procura de indivíduos suspeitos de envolvimento com homicídios e tráfico de drogas. Entre eles estavam dois suspeitos de participação na morte de Fernando Cabeção, Cassio Lorencini Martins, de 34 anos; Edson Gonçalves Pereira, de 31 anos, que conseguiram fugir. 

Veja Também

Operação mira suspeitos de matar Fernando Cabeção em Vila Velha

Quarto suspeito de envolvimento na morte de Fernando Cabeção é preso no ES

Irmão e amigos de infância planejaram morte de Fernando Cabeção

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Polícia Civil Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O truque mental viral que promete ajudar a dormir melhor — e o que a ciência diz sobre isso
Imagem de destaque
Gatos gostam de ser levados para passear ou isso é apenas um capricho dos tutores?
Imagem de destaque
Imagem de Nossa Senhora da Penha é acesa na Praia da Costa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados