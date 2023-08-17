Mãe vê filho adolescente ser assassinado a tiros em Pedro Canário

Um adolescente de 15 anos foi assassinado a tiros perto de casa no Centro de Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (16). Segundo a Polícia Militar, o corpo da vítima, que não teve o nome divulgado, foi encontrado caído em uma calçada com cerca de oito perfurações de disparos de arma de fogo. A mãe do jovem disse que viu o filho ser morto e que ele vinha sendo ameaçado pelo suspeito do crime.
Segundo a PM, os disparos atingiram a cabeça, o peito e as costas do menor de idade. Quando os militares chegaram ao local, perceberam que a vítima já não tinha mais sinais de vida. Não foi informada a possível motivação para as ameaças sofridas pelo jovem e o que ocasionou o crime. O suspeito foi visto fugindo.
O corpo do adolescente foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e depois liberado aos familiares. De acordo com a Polícia Civil, o caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia (DP) de Pedro Canário e até o momento nenhum suspeito foi detido.