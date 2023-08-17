Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime

Homem é assassinado a tiros em escadaria na Vila Rubim, em Vitória

Testemunhas contaram à polícia que homem estava na escadaria com outras duas pessoas, depois mais dois indivíduos chegaram, fizeram o ataque e fugiram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2023 às 11:45

Publicado em 17 de Agosto de 2023 às 11:45

Rua em que aconteceu o crime na Vila Rubim
Rua em que aconteceu o crime na Vila Rubim Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um homem foi assassinado a tiros na noite de quarta-feira (16), em uma escadaria no bairro Vila Rubim, em Vitória, que dá acesso ao Morro do Quadro e ao Morro do Cabral. O crime aconteceu por volta de 21h. A vítima não teve nome e idade divulgados.
À polícia, testemunhas contaram que, antes de ser assassinado, o homem estava na escadaria com outras duas pessoas, sendo que, posteriormente, mais dois homens chegaram, fizeram o ataque e fugiram.
A Polícia Militar fez buscas na região, mas os suspeitos não foram localizados. A suspeita é de que o crime tenha relação com a disputa entre traficantes na região central de Vitória. 
Em nota, a PM informou apenas que foi acionada “para verificar uma ocorrência de homicídio em uma escadaria no bairro Vila Rubim, Vitória. No local, a equipe encontrou um homem baleado e em óbito. A Polícia Civil foi acionada.”
Já a Polícia Civil declarou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória e até o momento nenhum suspeito foi detido.
“O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado", disse, em nota.
*Com informações são do repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta

Veja Também

Homem é encontrado morto e com ferimentos em praia de Guarapari

Homem é assassinado a tiros no bairro Vila Garrido, em Vila Velha

Idosa de 84 anos é assassinada dentro de casa em Vitória e filho é preso

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

crime homicídio Vitória (ES) Vila Rubim
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados