Homem é assassinado a tiros em escadaria na Vila Rubim, em Vitória

Rua em que aconteceu o crime na Vila Rubim Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um homem foi assassinado a tiros na noite de quarta-feira (16), em uma escadaria no bairro Vila Rubim, em Vitória, que dá acesso ao Morro do Quadro e ao Morro do Cabral. O crime aconteceu por volta de 21h. A vítima não teve nome e idade divulgados.

À polícia, testemunhas contaram que, antes de ser assassinado, o homem estava na escadaria com outras duas pessoas, sendo que, posteriormente, mais dois homens chegaram, fizeram o ataque e fugiram.

A Polícia Militar fez buscas na região, mas os suspeitos não foram localizados. A suspeita é de que o crime tenha relação com a disputa entre traficantes na região central de Vitória.

Em nota, a PM informou apenas que foi acionada “para verificar uma ocorrência de homicídio em uma escadaria no bairro Vila Rubim, Vitória. No local, a equipe encontrou um homem baleado e em óbito. A Polícia Civil foi acionada.”

Já a Polícia Civil declarou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória e até o momento nenhum suspeito foi detido.

“O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado", disse, em nota.