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No meio da rua

Homem é assassinado a tiros no bairro Vila Garrido, em Vila Velha

Lindomar Baise da Silva foi morto na noite da última quarta-feira (16); testemunhas não souberam informar características dos suspeitos
Roberta Costa

Roberta Costa

Publicado em 

17 ago 2023 às 10:39

Publicado em 17 de Agosto de 2023 às 10:39

Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha
Um homem, de 34 anos, foi assassinado a tiros na noite desta quarta-feira (16) no bairro Vila Garrido, em Vila Velha Crédito: Divulgação
Um homem de 34 anos foi assassinado a tiros na noite da última quarta-feira (16), no bairro Vila Garrido, em Vila Velha. Lindomar Baise da Silva foi atingido por 12 disparos.
Segundo a Polícia Militar, durante policiamento realizado pela região, houve um acionamento para verificar a informação sobre um possível assassinato por arma de fogo em frente a um comércio. Ao chegarem ao local, os militares encontraram o homem, conhecido como Lilico, baleado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou que Lindomar já estava sem vida.
Conforme relatado pela Polícia Militar, o homem foi alvo de 12 disparos na região torácica e abdominal do corpo. Além da vítima, os tiros também atingiram um veículo que estava no local. Segundo a organização, testemunhas não souberam informar identidade, características e o para onde os suspeitos de cometer o crime foram.
Para a reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.
O corpo de Lindomar foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A corporação ressalta que a população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

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