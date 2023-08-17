Homem é assassinado a tiros no bairro Vila Garrido, em Vila Velha

Um homem, de 34 anos, foi assassinado a tiros na noite desta quarta-feira (16) no bairro Vila Garrido, em Vila Velha Crédito: Divulgação

Um homem de 34 anos foi assassinado a tiros na noite da última quarta-feira (16), no bairro Vila Garrido, em Vila Velha. Lindomar Baise da Silva foi atingido por 12 disparos.

Segundo a Polícia Militar, durante policiamento realizado pela região, houve um acionamento para verificar a informação sobre um possível assassinato por arma de fogo em frente a um comércio. Ao chegarem ao local, os militares encontraram o homem, conhecido como Lilico, baleado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou que Lindomar já estava sem vida.

Conforme relatado pela Polícia Militar, o homem foi alvo de 12 disparos na região torácica e abdominal do corpo. Além da vítima, os tiros também atingiram um veículo que estava no local. Segundo a organização, testemunhas não souberam informar identidade, características e o para onde os suspeitos de cometer o crime foram.

Para a reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.