Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Dia do Jornalista: 5 dicas para quem quer se formar e construir carreira na área
Economia (BR)

Dia do Jornalista: 5 dicas para quem quer se formar e construir carreira na área

Confira orientações para ingressar no jornalismo de forma bem-sucedida

Publicado em 07 de Abril de 2026 às 11:13

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

07 abr 2026 às 11:13
O jornalismo exige curiosidade, disciplina e disposição para aprender constantemente (Imagem: Luis Molinero | Shutterstock)
O jornalismo exige curiosidade, disciplina e disposição para aprender constantemente Crédito: Imagem: Luis Molinero | Shutterstock
Celebrado em 7 de abril, o Dia do Jornalista destaca a importância de uma profissão essencial para a sociedade. Em um cenário de excesso de informação, o trabalho do jornalista continua sendo fundamental para garantir credibilidade, contexto e responsabilidade naquilo que chega ao público.
Mas, para quem sonha em seguir carreira na área, o caminho pode gerar muitas dúvidas. Segundo a jornalista e especialista em comunicação institucional Karol Kantovick, o jornalismo exige curiosidade, disciplina e disposição para aprender constantemente. “É uma profissão muito dinâmica. Quem escolhe o jornalismo precisa gostar de ouvir histórias, investigar fatos e entender o mundo ao seu redor”, afirma.
A seguir, a especialista lista algumas orientações para quem deseja ingressar na profissão. Confira!

1. Desenvolva curiosidade sobre o mundo

Um bom jornalista precisa estar atento ao que acontece na sociedade. Ler notícias, acompanhar diferentes veículos e entender temas variados ajuda a desenvolver repertório e visão crítica.

2. Aproveite ao máximo a experiência universitária

A formação acadêmica é um período importante para testar áreas diferentes do jornalismo, como reportagem, produção, comunicação institucional e assessoria de imprensa.
Vivências como estágios e projetos universitários são essenciais para ganhar prática e entender o dia a dia da área (Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock)
Vivências como estágios e projetos universitários são essenciais para ganhar prática e entender o dia a dia da área Crédito: Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock

3. Busque experiências práticas desde cedo

Estágios, projetos universitários e produção de conteúdo são fundamentais para desenvolver habilidades e entender como funciona a rotina da profissão.

4. Construa uma boa rede de contatos

O jornalismo é uma área muito baseada em relacionamento. Professores, colegas de faculdade e profissionais do mercado podem se tornar conexões importantes ao longo da carreira.

5. Esteja aberto às novas áreas da comunicação

O mercado mudou muito nos últimos anos e hoje o jornalista pode atuar em diferentes frentes , como assessoria de imprensa, produção de conteúdo, comunicação digital e estratégia de posicionamento.
Para Karol Kantovick, o mais importante é entender que o jornalismo continua sendo uma profissão relevante e necessária. “O jornalista tem um papel essencial na sociedade. É uma profissão que exige responsabilidade com a informação e compromisso com a verdade”, conclui.
Por Gabriela Andrade

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Xícara de café.
Café, demência e sono: o que dizem os últimos estudos
Serginho, Alice e Camila Castro
Serginho e Camila de Castro celebram os 15 anos de Alice com festão em Vitória
Pleno do TJES
Juiz acusado de liberar milhões com “rapidez incomum” será julgado no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados