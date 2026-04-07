Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Polícia
  • Jovem é preso por estupro após menina desaparecida ser encontrada na casa dele em Cariacica
Jovem é preso por estupro após menina desaparecida ser encontrada na casa dele em Cariacica

Adolescente de 12 anos saiu de Anchieta após ser convencida pelo suspeito, de 20 anos, e foi localizada pela polícia no bairro Alice Coutinho

Publicado em 07 de Abril de 2026 às 11:19

Jaciele Simoura

Jovem é preso após adolescente desaparecida ser encontrada em casa em Cariacica
Jovem é preso após adolescente desaparecida ser encontrada em casa em Cariacica Crédito: Leitor A Gazeta
Um jovem identificado como Jean Rodrigues Ferreira, de 20 anos, foi preso na noite de segunda-feira (6) após uma adolescente de 12 anos, que estava desaparecida, ser encontrada na casa dele, no bairro Alice Coutinho, em Cariacica. A menina mora em Anchieta, no Sul do Espírito Santo, e havia fugido de casa para se encontrar com o suspeito.
De acordo com apuração da reportagem da TV Gazeta, a família percebeu o desaparecimento da adolescente na manhã de domingo (5) e registrou o caso. Durante as buscas, os familiares descobriram que ela mantinha contato com o jovem, que teria a convencido a ir até Cariacica utilizando uma corrida por aplicativo. 
Os parentes conseguiram descobrir o bairro onde Jean morava e acionaram a Polícia Militar. O irmão da vítima informou à corporação que o suspeito impediu todos os meios de a família conseguir contato com a menino, bloqueando-os nas redes sociais para não conseguirem se comunicar. 
Policiais da 16ª Companhia Independente foram até o bairro e conversaram com moradores, que confirmaram conhecer o suspeito e informaram que ele residia na região. Com base nas informações, os militares visualizaram Jean pela janela da casa e a adolescente tentando se esconder. Diante da situação, a equipe entrou no imóvel e efetuou a prisão do jovem, que inicialmente se identificou com um nome falso aos policiais.
Após conversar com a menor, ela informou que estava na casa do indivíduo desde domingo e relatou ter mantido relações sexuais com ele. A menina afirmou ainda que o rapaz não queria que ela fosse embora. A adolescente foi entregue à família. 
Segundo a Polícia Civil, Jean foi autuado em flagrante por cárcere privado e estupro de vulnerável. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.
* Com informações de André Afonso, da TV Gazeta. 

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados