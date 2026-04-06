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Efeitos da guerra

Governo aumenta imposto sobre cigarros para compensar ações sobre combustíveis

Alíquota sobre o maço ou box com 20 cigarros vai subir de R$ 2,25 para R$ 3,50, e preço mínimo, de R$ 6,50 para R$ 7,50
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 abr 2026 às 19:56

Publicado em 06 de Abril de 2026 às 19:56

BRASÍLIA - O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta segunda-feira (6) um aumento no IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) sobre cigarros.
Segundo o ministro Dario Durigan (Fazenda), o objetivo é compensar a renúncia de receitas com a redução do PIS/Cofins sobre o querosene de aviação e o biodiesel, medida anunciada para tentar minimizar os efeitos da guerra no Irã sobre os preços no mercado doméstico.
Maço de cigarros
Maço de cigarros: governo já havia elevado cobrança do imposto sobre cigarros em 2024 Crédito: Reprodução
De acordo com a Fazenda, a alíquota do IPI sobre o maço ou box com 20 cigarros vai subir de R$ 2,25 para R$ 3,50. Além disso, o governo também vai elevar o preço mínimo de R$ 6,50 para R$ 7,50.
A estimativa do governo é arrecadar R$ 1,2 bilhão extra neste ano com as mudanças.
O governo Lula já havia elevado a cobrança do imposto sobre cigarros em 2024, quando a alíquota passou de R$ 1,50 para R$ 2,25, e o preço mínimo, de R$ 5 para R$ 6,50.
A avaliação do Executivo, porém, foi que o aumento não surtiu os efeitos esperados pelas áreas de saúde e tributação. Por isso, o governo já vinha conduzindo estudos para adotar a medida e aproveitou a conjuntura atual para usá-la como compensação para as ações voltadas aos combustíveis.
Antes do reajuste de 2024, elevações na tributação de tabaco não ocorriam desde 2016. O Brasil é signatário de um acordo internacional que fixa a obrigação de aumento de preços para desincentivar o uso do cigarro.

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