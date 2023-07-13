Mãe é presa após tentar sufocar filho recém-nascido em terminal na Serra

Delegacia Regional da Serra, para onde a mulher foi levada após o crime Crédito: Vitor Jubini

Uma mulher de 35 anos foi presa após ser flagrada tentando sufocar o próprio filho, um recém-nascido, dentro do Terminal de Jacaraípe, na Serra , na noite de quarta-feira (12). Após a prisão, ela passou por audiência de custódia nesta quinta-feira (13) e foi liberada pela Justiça para responder pelo crime em liberdade, sendo encaminhada para fazer tratamento de saúde mental – por esse motivo e para preservar a vítima, o nome da suspeita não está sendo divulgado.

Conforme registro da Polícia Militar, uma equipe foi acionada após duas pessoas que estavam dentro do terminal verem quando a mulher tentava sufocar o filho recém-nascido.

Segundo a Polícia Militar , a mulher estava visivelmente embriagada e agressiva, e não obedecia às ordens dos militares, sendo necessário contê-la. Ela foi encaminhada para a 3ª Delegacia Regional da Serra. Foi feito contato com o Conselho Tutelar, que orientou os militares a prosseguirem com o recém-nascido também para o local.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civi l disse, em nota, que a mulher de 35 anos foi autuada em flagrante por tentativa de lesão corporal qualificada. Como não pagou a fiança estipulada pela autoridade policial, ela foi encaminhada para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

Nesta quarta-feira (13), a mulher passou por audiência de custódia, em que foi concedida a ela pela Justiça a liberdade provisória sem fiança, expedindo alvará de soltura mediante o cumprimento das condições indicadas: foi determinado que ela fosse encaminhada ao Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de Laranjeiras (Serra), "visando que seja assistida no que concerne à saúde mental".