Ladrões dão prejuízo de R$ 20 mil em loja de materiais de construção no ES; vídeo

Quatro ladrões deixaram um prejuízo de cerca de R$ 20 mil a uma loja de material de construção em Ponta da Fruta, Vila Velha, segundo o proprietário do estabelecimento. A invasão aconteceu na madrugada desta quarta-feira (1º).





O empresário, que não quer se identificar, contou que o grupo, que chegou ao local em um veículo Volkswagen Gol, branco, levou o dinheiro do caixa, aparelhos de som e parafusadeiras.





Três deles entraram para furtar, enquanto o motorista permaneceu no veículo, conforme relatou o proprietário da loja com base em imagens de câmera de segurança (veja vídeo acima). Para entrar no local, um dos criminosos teria usado uma chave de fenda para abrir a porta.





Nas imagens, é possível ver o carro passando em frente ao comércio às 4h01. O veículo retornou às 4h03 e, cinco minutos depois, a câmera de segurança instalada dentro da loja registra o grupo entrando.





"Era um carro sem placa, próprio para fazer o furto. Certamente eles conseguiram observar no dia anterior, ou em outro, em que local estavam os materiais de maior valor, o trâmite da loja, pois foram direto em materiais de grande valor", disse o proprietário.