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Em Balneário Ponta da Fruta

Ladrões dão prejuízo de R$ 20 mil em loja de materiais de construção no ES; vídeo

Quatro homens chegaram de carro e levaram caixas de som, parafusadeiras e todo o dinheiro do caixa

Publicado em 01 de Julho de 2026 às 09:04

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

01 jul 2026 às 09:04

Quatro ladrões deixaram um prejuízo de cerca de R$ 20 mil a uma loja de material de construção em Ponta da Fruta, Vila Velha, segundo o proprietário do estabelecimento. A invasão aconteceu na madrugada desta quarta-feira (1º). 


O empresário, que não quer se identificar, contou que o grupo, que chegou ao local em um veículo Volkswagen Gol, branco, levou o dinheiro do caixa, aparelhos de som e parafusadeiras. 


Três deles entraram para furtar, enquanto o motorista permaneceu no veículo, conforme relatou o proprietário da loja com base em imagens de câmera de segurança (veja vídeo acima). Para entrar no local, um dos criminosos teria usado uma chave de fenda para abrir a porta. 


Nas imagens, é possível ver o carro passando em frente ao comércio às 4h01. O veículo retornou às 4h03 e, cinco minutos depois, a câmera de segurança instalada dentro da loja registra o grupo entrando.


"Era um carro sem placa, próprio para fazer o furto. Certamente eles conseguiram observar no dia anterior, ou em outro, em que local estavam os materiais de maior valor, o trâmite da loja, pois foram direto em materiais de grande valor", disse o proprietário.

Carro branco usado pelos ladrões passou em frente à loja antes do crime
Carro branco usado pelos ladrões passou em frente à loja antes do crime Videomonitoramento

O crime levou cerca de 1 minuto e 10 segundos, de acordo com o dono, para ser finalizado. Ao tomar ciência da situação, o homem ligou para a Polícia Militar, mas disse que demorou cerca de 50 minutos para uma equipe chegar. 


"É lamentável um incidente desse com um valor alto. Durante o dia temos muito policiamento, mas, infelizmente, fica muito deserto à noite. Se eu não tivesse feito investimento alto em segurança particular, com câmeras, o prejuízo seria muito maior, pois tinham muito tempo para ficar dentro da loja", desabafou o dono. 


Ele ainda acredita que o grupo seja o mesmo que furtou um supermercado localizado na mesma rua, pois possuem as mesmas características. Em nota, a Polícia Militar informou que o bairro Ponta da Fruta conta com policiamento ostensivo dia e noite, além de ações preventivas. 


A corporação frisou ainda que o patrulhamento é dinâmico e não é possível cobrir todo o território ao mesmo tempo. "Por isso conta sempre com a contribuição da população para que uma viatura seja acionada imediatamente, via Ciodes (190), em casos de crimes em andamento", detalhou. 


A Polícia Civil informou que está atenta aos crimes contra o patrimônio na região e investiga todos os casos reportados.


*Com informações de André Afonso e Priciele Venturini, da TV Gazeta

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