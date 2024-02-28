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Em Serra Sede

Ladrão é surpreendido ao invadir casa de policial penal na Serra

Testemunhas relataram à Polícia Militar que homem de 31 anos chegou a partir para cima de agente para tentar tomar a arma dele; caso ocorreu na noite de terça-feira (27)

Publicado em 28 de Fevereiro de 2024 às 09:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2024 às 09:49
Um homem de 31 anos arrombou o portão de uma casa, em Serra Sede, para furtar uma escada, na noite da última terça-feira (27). O que o criminoso não imaginava era que o imóvel pertencia a um policial penal, que estava na frente da residência. Por fim, o invasor acabou detido. 
Em boletim de ocorrência, policiais militares descreveram que estavam abastecendo a viatura quando moradores foram até eles e disseram terem ouvido um disparo nas proximidades. Os agentes seguiram até o endereço e encontraram o policial penal, que relatou sobre a invasão. 
O policial penal disse que estava em frente à casa com um amigo, quando viu o suspeito arrombando o portão da residência e tentando furtar uma escada. Ele disse ter dado voz de prisão ao invasor, mas, segundo ele, o homem foi para cima do agente para tentar agredi-lo e tomar a arma dele. 
O policial penal deu um tiro no chão, mas o homem não teria parado, momento em que moradores ajudaram a segurar o suspeito. Segundo os militares, o homem preso tinha passagens por crimes como roubo, furto e receptação. Ele teria sido detido ainda no mês de fevereiro dirigindo um carro com restrição de furto e roubo. 
Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por furto qualificado e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

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