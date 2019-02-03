Justiça concede liberdade provisória a casal que furtou repórter da TV

Casal suspeito de roubar bolsa de repórter da TV Gazeta é detido em Vitória e pertences são recuperados Crédito: Reprodução

acusados de furtar a bolsa da repórter da TV Gazeta Eliana Gorriti enquanto ela se preparava para uma entrevista passou por audiência de custódia neste sábado (2) no Centro de Triagem de Viana e tiveram concedida a liberdade provisória. O casal preso na última sexta-feira (1)enquanto ela se preparava para uma entrevista passou por audiência de custódia neste sábado (2) no Centro de Triagem de Viana e tiveram concedida a liberdade provisória.

De acordo com a determinação do juiz Roberto Luiz Ferreira Santos, Tuana de Oliveira Santos, de 34 anos, e João Batista Perpétuo, de 58, devem ser encaminhados para fazerem um tratamento contra o vício em drogas. Os dois estão proibidos de sair da Grande Vitória sem autorização da Justiça e também não podem ficar fora de casa entre as 20 horas e as 6 horas. Em até cinco dias o casal deve voltar ao fórum para entregar seus comprovantes de residência e cópias de documentos.

O CASO

A repórter Eliana Gorritti teve a bolsa furtada por Tuana e João Batista no momento em que se preparava para fazer uma entrevista ao vivo na Curva da Jurema, em Vitória. Um casal passou pelo local onde o carro da TV Gazeta estava estacionado, jogou uma pedra na janela traseira e levou a bolsa.

"A gente acha que outros objetos foram levados, mas a gente não conseguiu ter uma noção ainda. É uma sensação muito ruim, porque a gente está trabalhando desde cedo, levaram minha bolsa, com todos os documentos", lamentou Eliana durante a exibição do Bom dia ES.