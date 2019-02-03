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Audiência de custódia

Justiça concede liberdade provisória a casal que furtou repórter da TV

Tuana de Oliveira Santos, de 34 anos, e João Batista Perpétuo, de 58, devem ser encaminhados para fazerem um tratamento contra o vício em drogas
Maíra Mendonça

Maíra Mendonça

Publicado em 

02 fev 2019 às 22:05

Publicado em 02 de Fevereiro de 2019 às 22:05

Casal suspeito de roubar bolsa de repórter da TV Gazeta é detido em Vitória e pertences são recuperados Crédito: Reprodução
O casal preso na última sexta-feira (1) acusados de furtar a bolsa da repórter da TV Gazeta Eliana Gorriti enquanto ela se preparava para uma entrevista passou por audiência de custódia neste sábado (2) no Centro de Triagem de Viana e tiveram concedida a liberdade provisória.
De acordo com a determinação do juiz Roberto Luiz Ferreira Santos, Tuana de Oliveira Santos, de 34 anos, e João Batista Perpétuo, de 58, devem ser encaminhados para fazerem um tratamento contra o vício em drogas. Os dois estão proibidos de sair da Grande Vitória sem autorização da Justiça e também não podem ficar fora de casa entre as 20 horas e as 6 horas. Em até cinco dias o casal deve voltar ao fórum para entregar seus comprovantes de residência e cópias de documentos.
O CASO
A repórter Eliana Gorritti teve a bolsa furtada por Tuana e João Batista no momento em que se preparava para fazer uma entrevista ao vivo na Curva da Jurema, em Vitória. Um casal passou pelo local onde o carro da TV Gazeta estava estacionado, jogou uma pedra na janela traseira e levou a bolsa.
>Acusada de furtar bolsa de repórter da TV foi cantora antes do vício
"A gente acha que outros objetos foram levados, mas a gente não conseguiu ter uma noção ainda. É uma sensação muito ruim, porque a gente está trabalhando desde cedo, levaram minha bolsa, com todos os documentos", lamentou Eliana durante a exibição do Bom dia ES.
No entanto, na mesma manhã a Guarda Municipal de Vitória localizou o casal nas proximidades do Pronto Atendimento da Praia do Suá, em Vitória. No momento da prisão eles negaram o crime, porém a polícia encontrou os objetos da repórter com Tuana e João, entre eles um óculos, um celular e um termômetro da TV Gazeta, utilizado para saber a temperatura ambiente. A bolsa e os documentos não foram localizados.

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