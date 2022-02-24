Justiça aponta instabilidade mental em homem que chamou a PM para não matar a ex no ES

Samuel Santos Souza, de 24 anos, chamou a polícia e disse que iria matar a ex se não for preso Crédito: Fabricio Christ

Em nova, a Secretaria de Justiça esclareceu que Samuel permanece no Centro de Triagem de Viana e cumprirá a prisão no local, e que o homem já passou por atendimento médico.

"A Sejus esclarece que todos os internos, ao darem entrada no sistema prisional, são submetidos a atendimentos de saúde para triagem. Esse atendimento compreende consulta com todos os profissionais de saúde que compõem a equipe do estabelecimento penal, entre eles, médico, enfermeiro, dentista, psicólogo e assistente social", informou.

FIM DO RELACIONAMENTO

Um homem que não aceitava o fim de um relacionamento chamou a Polícia Militar para prendê-lo depois de ameaçar a ex-mulher de morte. O caso aconteceu no bairro Resistência, em Vitória.

O confeiteiro Samuel Santos Souza, de 24 anos, contou que o relacionamento acabou porque ele traiu a mulher três vezes. Antes de ser encaminhado ao presídio, na manhã desta terça (22), ele disse que ficou revoltado porque ela se envolveu com outra pessoa após a separação. Ainda segundo ele, a ex não queria retomar o casamento.

"Mandei várias mensagens dizendo pra ela que se ela não voltasse comigo ia matar ela e o cara que estava com ela. Essa é a realidade. Então, para isso não acontecer eu abri um BO (boletim de ocorrência) contra mim mesmo para proteger a vida dela e a da minha filha também. Fui na residência dela, me alterei, ela se sentiu coagida, passou uma viatura e eu mesmo chamei a viatura pra mim ", disse.

O confeiteiro disse ainda que nunca bateu em nenhuma mulher.

"Tenho consciência que estou errado. Por isso tive essa atitude. Não quero ser mais um que mata mulher. A decisão que eu ia tomar ia ser errada. Eu sei que vou estragar minha vida. Nunca passei por uma situação como essa. Estou aliviado porque aqui (na prisão) consigo deixar ela segura", explicou.

O casal ficou junto por quatro anos e tem uma filha de três. O relacionamento acabou há quatro meses. A cuidadora disse que antes de chamar a polícia, Samuel a ameaçou mais uma vez.

"Ele veio trazer ela[filha] porque queria me ver. Falou que queria conversar e, se eu não deixasse ele entrar, ia pular o muro da minha casa. Passou uma viatura na hora, ele disse que era pra eu chamar a viatura porque ia precisar. Ele parou a viatura e conversou com os policiais", disse.