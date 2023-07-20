Jovens são presos suspeitos de integrar tráfico na Grande Terra Vermelha

Um rapaz de 23 anos e uma jovem, de 20, foram presos suspeitos de integrarem quadrilha do tráfico de drogas na Grande Terra Vermelha, em Vila Velha. As prisões ocorreram na última sexta-feira (14), em Vitória e em Cariacica , durante a Operação Krisiun – deflagrada pela Superintendência de Polícia Especializada (SPE) e pelo Centro de Inteligência e Análise Temática (CIAT), com o apoio da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha.

Operação Krisiun foi deflagrada na região da Grande Terra Vermelha no dia 11 de julho deste ano, com objetivo de prender dez pessoas ligadas ao tráfico de drogas na região. Contra os dois jovens presos na última sexta-feira haviam mandados de prisão temporária em aberto.

O rapaz de 23 anos foi localizado por policiais da DHPP de Vila Velha no bairro Sotelândia, em Cariacica. A equipe recebeu informações de que o suspeito estaria circulando armado pelo bairro. Durante as diligências, ele foi localizado pela equipe, mas, assim que percebeu a presença dos policiais, tentou fugir escalando um muro, sendo alcançado e preso em seguida.

Segundo os levantamentos da Operação Krisiun, ele faz parte do braço armado do grupo criminoso e conseguiu fugir das equipes na primeira tentativa de captura. O indivíduo tem passagens por homicídio e tráfico de drogas.

Já a jovem de 20 anos, presa em Vitória, era responsável pela manufatura, distribuição e venda de entorpecentes. Ela também tem passagens anteriores por tráfico de drogas. Os dois foram encaminhados ao sistema prisional e permanecem à disposição da Justiça.