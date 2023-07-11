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Operação Krisiun

Pai e filho ligados ao tráfico e ao grupo PCV são presos em Vila Velha

Cinco pessoas foram capturadas nesta terça-feira (11), na região da Grande Terra Vermelha, entre elas, pai, filho e ex-mulher

Publicado em 11 de Julho de 2023 às 16:59

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

11 jul 2023 às 16:59
Cinco pessoas foram presas em uma operação com foco em integrantes do Primeiro Comando de Vitória (PCV), que comanda o tráfico de drogas na região da Grande Terra Vermelha, em Vila Velha, nesta terça-feira (11). Pai, filho e a ex-esposa estão entre os capturados. Os detidos não foram identificados. 
A Operação Krisiun desencadeada nesta terça, visa cumprir dez mandados de busca e apreensão e outros dez mandados de prisão temporária nos bairros João Goulart, Terra Vermelha, Morada da Barra e Santa Rita. Ao todo, 60 policiais participaram da ação.
"Até o momento temos cinco presos, entre eles, dois que atuam como gerentes do tráfico. A prisão desses indivíduos, responsáveis pelo tráfico de drogas na região, busca desarticular esse braço organizacional do PCV que aderiu à região da Grande Terra Vermelha", pontuou o delegado Alan Moreno de Andrade, do Centro de Inteligência e Análise Temática (CIAT).
Alan Moreno, delegado responsável pela investigação da morte de Jorge Teixeira da Silva, de 2 anos
Alan Moreno, delegado responsável pela investigação  Crédito: Carlos Alberto Silva
Segundo o delegado, os dois gerentes atuavam em Morada da Barra: um era responsável pela venda da maconha, enquanto o outro cuidava da cocaína e do crack.
"O gerente da maconha inclusive é filho de outro preso, então temos uma família voltada para o crime. Até mesmo a ex-esposa desse gerente foi presa hoje"
Delegado Alan Moreno de Andrade - Titular do Centro de Inteligência e Análise Temática (CIAT)
Os nomes dos envolvidos não foram divulgados. "A prisão deles impacta fortemente na saúde financeira e organizacional do grupo, já que são responsáveis pelo beneficiamento e comercialização das drogas da organização", finalizou o delegado.

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