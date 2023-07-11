Pai e filho ligados ao tráfico e ao grupo PCV são presos em Vila Velha

Cinco pessoas foram presas em uma operação com foco em integrantes do Primeiro Comando de Vitória (PCV), que comanda o tráfico de drogas na região da Grande Terra Vermelha, em Vila Velha, nesta terça-feira (11). Pai, filho e a ex-esposa estão entre os capturados. Os detidos não foram identificados.
A Operação Krisiun desencadeada nesta terça, visa cumprir dez mandados de busca e apreensão e outros dez mandados de prisão temporária nos bairros João Goulart, Terra Vermelha, Morada da Barra e Santa Rita. Ao todo, 60 policiais participaram da ação.
"Até o momento temos cinco presos, entre eles, dois que atuam como gerentes do tráfico. A prisão desses indivíduos, responsáveis pelo tráfico de drogas na região, busca desarticular esse braço organizacional do PCV que aderiu à região da Grande Terra Vermelha", pontuou o delegado Alan Moreno de Andrade, do Centro de Inteligência e Análise Temática (CIAT).
Segundo o delegado, os dois gerentes atuavam em Morada da Barra: um era responsável pela venda da maconha, enquanto o outro cuidava da cocaína e do crack.
"O gerente da maconha inclusive é filho de outro preso, então temos uma família voltada para o crime. Até mesmo a ex-esposa desse gerente foi presa hoje"
Os nomes dos envolvidos não foram divulgados. "A prisão deles impacta fortemente na saúde financeira e organizacional do grupo, já que são responsáveis pelo beneficiamento e comercialização das drogas da organização", finalizou o delegado.