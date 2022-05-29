Jovens morrem após serem baleados em casa alugada para festa em Guarapari

Dois jovens foram baleados em uma residência alugada para uma comemoração de fim de semana no bairro Recanto da Sereia, em Guarapari . Jhonatan Gomes dos Santos, de 25 anos, morreu dentro da casa, enquanto Jhonatan da Costa Oliveira, de 27, tentou fugir mesmo ferido, mas acabou sendo encontrado morto horas depois em uma região de mata próximo ao local do crime.

Homens encapuzados invadiram casa e mataram dois jovens em Guarapari Crédito: Wagner Martins

A família de Jhonatan Oliveira confirmou a morte do rapaz em conversa com a repórter Juirana Nobres, da TV Gazeta, no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. A mãe da vítima, que não gravou entrevista e preferiu não ser identificada, contou que os dois eram do bairro Planalto Serrano, na Serra, e que não faz ideia de quem pode ter assassinado os amigos.

Polícia Militar foi acionada por volta das 5h deste domingo (29) após denúncias de que um homem teria saído armado de uma casa e que momentos antes moradores ouviram barulhos de tiros.

Ao chegarem ao local do crime, os militares foram recebidos por uma mulher que se apresentou como responsável pelo aluguel da casa, que teria sido reservada para uma comemoração de fim de semana.

Polícia Militar foi acionada após moradores ouvirem disparos de arma de fogo Crédito: Carlos Alberto Silva

Questionada sobre a vítima, a mulher informou aos policiais que conhecia Jhonatan há pouco tempo. Segundo ela, tudo corria bem até que homens encapuzados invadiram a casa durante a madrugada de domingo (29) enquanto as pessoas dormiam. Os suspeitos, conforme relatado, teriam procurado a vítima.

Demandada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que nenhum suspeito do crime foi detido. O caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari.