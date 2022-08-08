Jovem vítima de ataque a tiros em Vitória morre 7 dias após a namorada

Gabriel Batista de Oliveira estava internado no Hospital São Lucas, mas não resistiu e morreu. Pamela Deolindo morreu no dia do ataque Crédito: Reprodução

O crime aconteceu na madrugada do último dia 1º. Moradores do bairro Cruzamento relataram à reportagem da TV Gazeta, no dia do ataque, que os tiros começaram por volta de meia-noite e terminaram às 2h da madrugada.

Durante a ação dos criminosos, o casal foi baleado. Gabriel levou três tiros, sendo dois nas costas e um no braço.

Populares contaram ainda que Gabriel estava levando Pâmela do trabalho para casa quando acabaram ficando no meio dos disparos.

Em nota enviada nesta segunda-feira (8), a Polícia Civil explicou que nenhum suspeito foi detido até o momento e que a investigação está sendo conduzida pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM).

Na ocasião, a Polícia Militar afirmou que foi acionada para verificar uma ocorrência de disparos de arma de fogo em Jucutuquara, também em Vitória. Durante a patrulha, localizou um veículo tombado com diversas marcas de perfurações causadas por arma de fogo.

Carro em que o casal estava capotou Crédito: Reprodução

O carro em que estava o casal chegou a capotar após os tiros disparados contra o veículo. No interior foram encontradas duas vítimas atingidas, sendo Pâmela e Gabriel. Ambos foram socorridos e encaminhados ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE).