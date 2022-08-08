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Estava internado

Jovem vítima de ataque a tiros em Vitória morre 7 dias após a namorada

Gabriel Batista de Oliveira Furtado estava no carro que foi alvo de disparos no bairro Cruzamento, em Vitória, na madrugada do dia 1°. A namorada dele morreu no dia do crime
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

08 ago 2022 às 12:27

Publicado em 08 de Agosto de 2022 às 12:27

Gabriel Batista de Oliveira estava internado no Hospital São Lucas, mas não resistiu e morreu. Pamela Deolindo morreu no dia do ataque
Gabriel Batista de Oliveira estava internado no Hospital São Lucas, mas não resistiu e morreu. Pamela Deolindo morreu no dia do ataque Crédito: Reprodução
Depois de sete dias internado em estado grave no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, Gabriel Batista de Oliveira Furtado, de 22 anos, que estava no carro que capotou depois de um ataque a tiros no bairro Cruzamento, em Vitória, teve a morte confirmada. A namorada dele, identificada como Pâmela Santos Deolindo, de 26 anos, faleceu logo depois de ser socorrida.
O crime aconteceu na madrugada do último dia 1º. Moradores do bairro Cruzamento relataram à reportagem da TV Gazeta, no dia do ataque, que os tiros começaram por volta de meia-noite e terminaram às 2h da madrugada.
Durante a ação dos criminosos, o casal foi baleado. Gabriel levou três tiros, sendo dois nas costas e um no braço.
Populares contaram ainda que Gabriel estava levando Pâmela do trabalho para casa quando acabaram ficando no meio dos disparos.
Em nota enviada nesta segunda-feira (8), a Polícia Civil explicou que nenhum suspeito foi detido até o momento e que a investigação está sendo conduzida pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM).
Na ocasião, a Polícia Militar afirmou que foi acionada para verificar uma ocorrência de disparos de arma de fogo em Jucutuquara, também em Vitória. Durante a patrulha, localizou um veículo tombado com diversas marcas de perfurações causadas por arma de fogo.
Mulher morre e jovem é ferido após ataque a tiros em carro no Romão
Carro em que o casal estava capotou Crédito: Reprodução
O carro em que estava o casal chegou a capotar após os tiros disparados contra o veículo. No interior foram encontradas duas vítimas atingidas, sendo Pâmela e Gabriel. Ambos foram socorridos e encaminhados ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE).
Em nota, o Corpo de Bombeiros explicou que realizou o transporte de um dos feridos, enquanto a outra vítima foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

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