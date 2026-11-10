Jovem suspeito de ser "químico" de facção criminosa em Vitória é preso

Um jovem de 19 anos, suspeito de preparar drogas para uma facção criminosa que atua em Vitória, foi preso na tarde de segunda-feira (9), no bairro da Penha. Segundo a Polícia Militar, ele exercia a função conhecida como "químico", responsável pela preparação dos entorpecentes que abasteciam pontos de venda na região.





A prisão aconteceu durante um patrulhamento realizado por militares da 6ª Companhia do 1º Batalhão (BPM). De acordo com a corporação, os policiais perceberam que o motorista de um carro com vidros totalmente escurecidos freou bruscamente e tentou mudar de rota ao avistar a viatura. Diante da atitude, os militares decidiram abordar o veículo.





Durante as buscas, foi encontrada uma pistola calibre 9 mm com numeração suprimida, além de dois carregadores e 14 munições.





Questionado sobre o armamento, o jovem informou aos policiais que transportava a arma para entregá-la a um homem apontado como chefe do tráfico no bairro Resistência, a mando de outra liderança criminosa.





Ainda segundo a PM, o suspeito declarou ser responsável pela preparação das drogas para uma liderança da facção. Os entorpecentes produzidos por ele abasteceriam pontos de venda nos bairros Itararé e Morro da Engenharia.





Durante a ocorrência, os policiais também constataram que o jovem não possuía habilitação para dirigir. Um auto de infração foi registrado, e o veículo acabou removido ao pátio.





O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória, junto com o material apreendido. Na unidade, foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e levado ao Centro de Triagem, no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.