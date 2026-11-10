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No bairro da Penha

Jovem suspeito de ser "químico" de facção criminosa em Vitória é preso

Jovem de 19 anos foi abordado no bairro da Penha com uma pistola 9 mm com numeração suprimida; segundo a PM, ele preparava drogas que abasteciam pontos de venda em dois bairros da Capital

Publicado em 10 de Novembro de 2026 às 11:16

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

10 nov 2026 às 11:16
Suspeito de ser o químico de facção criminosa em Vitória é preso
Suspeito de ser o químico de facção criminosa em Vitória é preso Polícia Militar

Um jovem de 19 anos, suspeito de preparar drogas para uma facção criminosa que atua em Vitória, foi preso na tarde de segunda-feira (9), no bairro da Penha. Segundo a Polícia Militar, ele exercia a função conhecida como "químico", responsável pela preparação dos entorpecentes que abasteciam pontos de venda na região.


A prisão aconteceu durante um patrulhamento realizado por militares da 6ª Companhia do 1º Batalhão (BPM). De acordo com a corporação, os policiais perceberam que o motorista de um carro com vidros totalmente escurecidos freou bruscamente e tentou mudar de rota ao avistar a viatura. Diante da atitude, os militares decidiram abordar o veículo.


Durante as buscas, foi encontrada uma pistola calibre 9 mm com numeração suprimida, além de dois carregadores e 14 munições.


Questionado sobre o armamento, o jovem informou aos policiais que transportava a arma para entregá-la a um homem apontado como chefe do tráfico no bairro Resistência, a mando de outra liderança criminosa.


Ainda segundo a PM, o suspeito declarou ser responsável pela preparação das drogas para uma liderança da facção. Os entorpecentes produzidos por ele abasteceriam pontos de venda nos bairros Itararé e Morro da Engenharia.


Durante a ocorrência, os policiais também constataram que o jovem não possuía habilitação para dirigir. Um auto de infração foi registrado, e o veículo acabou removido ao pátio.


O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória, junto com o material apreendido. Na unidade, foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e levado ao Centro de Triagem, no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.

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