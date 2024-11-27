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Caso Jozenrique

Jovem raptado em Linhares foi sequestrado e assassinado a tiros em Aracruz

Três dos quatro suspeitos foram presos, entre eles o mandante do crime. Segundo as investigações, homicídio foi motivado por ciúmes

Publicado em 27 de Novembro de 2024 às 18:04

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

27 nov 2024 às 18:04
Jozenrique Romão Carrafa está desaparecido desde a noite de domingo (7)
Jozenrique Romão Carrafa foi sequestrado, levado de carro até uma estrada de Aracruz e morto a tiros Crédito: Acervo pessoal
A Polícia Civil concluiu que o adolescente Jozenrique Romão Carrafa, de 17 anos, foi assassinado a tiros, após ter sido sequestrado e mantido em cárcere privado. A vítima foi vista pela última vez na rodovia que dá acesso a Regência, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, no dia 7 de julho deste ano. Os policiais conseguiram localizar os restos mortais da vítima no dia 19 de setembro, na zona rural de Aracruz. As informações foram divulgadas nesta quarta-feira (27).
As investigações apontaram que o jovem foi sequestrado na região de Perobas, em Linhares, naquele dia. Ele depois foi levado de carro para Aracruz, passando pela ES 440, conhecida como Estrada das Carretas. Os criminosos deixaram o asfalto e entraram em uma estrada de chão, no meio de eucaliptos, onde retiraram a vítima do veículo e a executaram. Após o crime, o corpo foi abandonado no local.
Seguindo as pistas, os policiais conseguiram localizar os restos mortais da vítima no dia 19 de setembro. Depois disso, a Polícia Científica realizou testes de DNA para comprovar ser Jozenrique e confirmou que a vítima foi assassinada com pelo menos sete disparos. Após o trabalho, os restos foram entregues à família.

Suspeitos do crime

Da esquerda para a direita: Sebastião Santo das Virgens e Célio dos Santos Oliveirans, Hélio Crisma e Célio
Da esquerda para a direita: Sebastião Santo das Virgens, Hélio Crisma e e Célio dos Santos Oliveira Crédito: Divulgação/PCES
  • Sebastião Santo das Virgens, também conhecido como “Tião Grandão”, de 53 anos, alvo de mandado de prisão pelo caso, foi preso no bairro Aviso, em Linhares, na madrugada desta quarta-feira (27). Ele ajudou no cometimento do homicídio.

  • O suspeito de ser o mandante do crime é Hélio Crisma, de 46 anos, foi preso em 9 de julho. A corporação constatou que o homem planejou todos os passos, agindo motivado por ciúmes. Segundo o delegado Fabrício Lucindo, titular da Delegacia Regional de Linhares, na época o indivíduo teria dito a pessoas próximas que a vítima teria sido morta, mas não confirmou a informação quando interrogado na delegacia. 

  • Um adolescente de 17 anos - que não teve a identidade revelada - foi utilizado por Hélio para atrair Jozenrique até o local onde foi sequestrado. O menor de idade foi apreendido no dia 12 de novembro e encaminhado para o Instituto de Atendimento Socioeducativo (Iases) Norte.

  • O outro indivíduo identificado como sendo um dos autores do crime é Célio dos Santos Oliveira, vulgo "Índio", de 36 anos. Ele continua foragido e a Polícia Civil está fazendo buscas para localizar e prender o criminoso.
Jovem raptado em Linhares foi sequestrado e assassinado a tiros em Aracruz
Conforme a corporação, quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Célio pode ligar para o Disque-Denúncia 181, para ajudar a prender criminosos e a elucidar crimes.

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