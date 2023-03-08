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Violência

Jovem morre e outro fica ferido em tiroteio na madrugada em Vitória

Miguel Andrade de Lima Junior, de 21 anos, morreu a caminho do hospital nesta quarta-feira (8); o outro jovem foi socorrido baleado em várias partes do corpo

Publicado em 08 de Março de 2023 às 09:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mar 2023 às 09:37
Um jovem morreu e outro ficou ferido durante um tiroteio na madrugada desta quarta-feira (8), no bairro Maria Ortiz, em Vitória. Um dos rapazes, de 18 anos, foi socorrido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), na Capital, e Miguel Andrade de Lima Junior, de 21 anos, morreu quando estava a caminho da unidade.
Imagens de videomonitoramento mostram um homem correndo e, logo depois dele, aparecem dois suspeitos encapuzados. A dupla começa a atirar no meio de uma rua. Ao menos seis pessoas que conversavam tranquilamente começam a correr. Um homem chega a pular em cima de um carro para tentar fugir dos tiros (veja acima).
Conforme apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, os moradores ouviram mais de 20 disparos, por volta das 2h50. Em entrevista, a mãe de Miguel disse que o filho já teve envolvimento com o tráfico de drogas, mas estava trabalhando em uma pizzaria do bairro, como motoboy.
O jovem Miguel Andrade de Lima Junior, de 21 anos, foi morto nesta quarta-feira (8), em Vitória; ele trabalhava como motoboy
O jovem Miguel Andrade de Lima Junior, de 21 anos, foi morto nesta quarta-feira (8), em Vitória; ele trabalhava como motoboy Crédito: Acervo familiar
Também segundo familiares, a outra vítima desse tiroteio é um jovem que faz estágio, estuda à noite e, depois da aula, trabalha fazendo açaí no mesmo estabelecimento.
No boletim de atendimento da Polícia Militar consta que Miguel foi atingido no pescoço e chegou a ser socorrido com vida, mas faleceu na ambulância. O outro jovem levou sete tiros nas pernas e dois de raspão no pé e foi encaminhado ao HEUE. O estado de saúde dele não foi divulgado.
Em nota, a corporação afirmou que buscas foram realizadas em toda a região da Grande Goiabeiras, mas os suspeitos não foram localizados. Moradores acreditam que o crime desta madrugada tenha sido uma retaliação ao homicídio de um homem, que aconteceu em fevereiro deste ano, na região.
Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. O corpo da vítima foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) da Capital. "A população pode ajudar por meio do Disque-Denúncia (181)", reforçou.

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