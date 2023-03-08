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Roubos

Suspeito morre em confronto com policiais após arrastão em Cariacica

O homem e outros três suspeitos teriam roubado celulares e motos de moradores em pontos de ônibus por volta de 4h20 desta quarta-feira (8)
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

08 mar 2023 às 08:38

Publicado em 08 de Março de 2023 às 08:38

Homem caiu no matagal após ser baleado e morrer em um confronto com a Polícia Militar em Cariacica
Homem caiu no matagal após ser baleado e morrer em um confronto com a Polícia Militar em Cariacica Crédito: Fabrício Christ
Um homem ainda não identificado morreu durante um confronto com a Polícia Militar na manhã desta quarta-feira (8). Segundo apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, ele é suspeito de participar de arrastão em bairros de Cariacica, junto a outros três homens. Os quatro teriam roubado motos e celulares durante a ação criminosa. 
Um autônomo de 33 anos declarou para a reportagem que teve a moto e o celular roubados em Cariacica Sede, por volta de 4h20 da manhã desta terça-feira. Nesse mesmo horário, a Polícia Militar recebeu informações do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) de outras vítimas de criminosos nos bairros Porto de Cariacica e Planeta.
No chamado do Ciodes havia o relato de que pessoas haviam sido roubadas em um ponto de ônibus do bairro Planeta, que fica próximo a Porto de Cariacica.
Informações preliminares dão conta de que são quatro criminosos em duas motocicletas, que estavam roubando celulares e motos, chegando a ficar cada um com uma motocicleta no fim da ação criminosa.
Enquanto a Polícia Militar ia em direção ao bairro Planeta, para apurar o crime, constatou pessoas pedindo socorro no bairro Porto de Cariacica. Os populares apontaram para a direção em que os criminosos tinham ido e relataram que o arrastão tinha ocorrido recentemente.
A Polícia Militar então iniciou uma perseguição aos criminosos e informou à reportagem que os indivíduos começaram a disparar contra os policiais. Os agentes então revidaram e acabaram baleando um dos suspeitos, que foi atingido na cabeça, perdeu o controle da moto e caiu em meio a um matagal.
A moto do segundo criminoso parou de funcionar devido a um mecanismo que bloqueia o veículo em caso de roubo, conforme apuração da TV Gazeta. O condutor dela e os outros dois envolvidos nos arrastões conseguiram fugir. 
Em nota, a PM informou que o indivíduo baleado morreu no local. Com ele foi apreendido um revólver calibre 38. O outro suspeito fugiu, abandonando a moto que estava na posse dele. Posteriormente, pessoas chegaram ao local e informaram terem sido vítimas de roubo que afirmando que os veículos seriam delas. "Diante do fato, as duas motos foram guinchadas", disse a corporação.
Também procurada por A Gazeta, a Polícia Civil explicou, em nota, que o caso seguirá sob investigação do Serviço de Investigações Especiais (SIE), que apura confronto com agentes do Estado. O corpo do suspeito foi encaminhado para o Departamento Médico Legal de Vitória para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Já a arma apreendida será encaminhada para o setor do Departamento de Criminalística - Balística, juntamente com as munições. Não há informações de outros detidos nesta ocorrência, segundo a Polícia Civil.

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