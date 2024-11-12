Jovem furta uísque e R$ 1 mil em picanha de supermercado em Vila Velha

Um jovem de 22 anos foi preso na tarde de segunda-feira (11), após ser flagrado tentando furtar sete peças de picanha e uma garrafa de uísque em um supermercado no bairro Itapuã , em Vila Velha. A Guarda Municipal foi acionada e, quando os agentes chegaram ao estabelecimento, Victor Cleber Oliveira da Silva já havia sido detido por um segurança. A soma dos valores dos itens furtados ultrapassa R$ 1.200.

Segundo ocorrência registrada pela Guarda Municipal, Victor tentou levar, em uma mochila, sete pacotes de picanha grill — corte indicado para churrasco — no valor R$ 1.099,42, além de uma garrafa de uísque, com valor estimado em R$ 174.

Consta no boletim de ocorrência que o segurança informou aos agentes da Guarda que Victor já havia tentado furtar o supermercado em outras ocasiões. Ele foi detido pela corporação e conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha.