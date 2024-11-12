Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Foi preso

Jovem furta uísque e R$ 1 mil em picanha de supermercado em Vila Velha

Crime ocorreu na segunda-feira (11) em Itapuã, bairro onde fica o estabelecimento; segurança contou que suspeito teria tentado cometer furtos no local em outras ocasiões

Publicado em 12 de Novembro de 2024 às 10:43

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

12 nov 2024 às 10:43
Um jovem de 22 anos foi preso na tarde de segunda-feira (11), após ser flagrado tentando furtar sete peças de picanha e uma garrafa de uísque em um supermercado no bairro Itapuã, em Vila Velha. A Guarda Municipal foi acionada e, quando os agentes chegaram ao estabelecimento, Victor Cleber Oliveira da Silva já havia sido detido por um segurança. A soma dos valores dos itens furtados ultrapassa R$ 1.200.
Segundo ocorrência registrada pela Guarda Municipal, Victor tentou levar, em uma mochila, sete pacotes de picanha grill — corte indicado para churrasco — no valor R$ 1.099,42, além de uma garrafa de uísque, com valor estimado em R$ 174.
Consta no boletim de ocorrência que o segurança informou aos agentes da Guarda que Victor já havia tentado furtar o supermercado em outras ocasiões. Ele foi detido pela corporação e conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha.
A Polícia Civil informou que o suspeito de 22 anos foi autuado em flagrante por furto, e, como não pagou a fiança estipulada pela autoridade policial, foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

Veja Também

Jovem é preso após roubar carro de app e sequestrar filha da ex no ES

Frente fria pode provocar chuva volumosa no ES a partir de quarta (13)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

guarda municipal Vila Velha Furto
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Paulo Folletto
Após recuo, Folletto avalia candidatura a deputado estadual
Imagem de destaque
Policial penal é preso por agredir a filha de 12 anos em Vila Velha
Imagem de destaque
Jovem é morto a tiros ao sair para combinar serviço em São Mateus

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados