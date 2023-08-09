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Foi preso

Jovem esfaqueia e arranca parte do couro cabeludo da companheira na Serra

Vítima foi levada para hospital no município em estado grave; suspeito de 24 anos fugiu após o crime, mas foi localizado e autuado por tentativa de feminicídio
Roberta Costa

Roberta Costa

Publicado em 

09 ago 2023 às 10:14

Publicado em 09 de Agosto de 2023 às 10:14

Bandidos trocaram tiros com vigia do Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra
Jovem esfaqueia e arranca parte do couro cabeludo da companheira na Serra Crédito: Caique Verli
Um jovem de 24 anos foi preso após esfaquear e arrancar parte do couro cabeludo da companheira, de 23, com golpes de facão na tarde desta terça-feira (8) no bairro Feu Rosa, na Serra. Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar, Samuel Bizerra Silva disse aos policiais que o crime foi premeditado. Ele foi autuado por tentativa de feminicídio e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV)
Consta no boletim de ocorrência que os militares foram acionados por testemunhas, que afirmavam ter visto o suspeito esfaqueando a vítima. Quando chegaram ao local, os policiais encontraram a jovem ensanguentada no chão e com uma parte do couro cabeludo arrancada devido à agressão.
Para o repórter André Falcão, da TV Gazeta, vizinhos contaram que ouviram os gritos por socorro da vítima. O pintor Edilson Felipe conta que achava que Samuel estava esfaqueado a filha do casal, de um ano, e que tentou entrar na casa para impedir a agressão. Enquanto tentava quebrar o cadeado do porão, Samuel teria jogado a chave para Edilson e mandado ele entrar, nesse momento, o pintor teria visto a mulher ferida no chão.
Após o crime, Samuel fugiu, mas testemunhas contaram aos militares que o viram pulando muros de residências na região. Após realizarem buscas pelo bairro, a Polícia Militar localizou o suspeito com manchas de sangue nas roupas e cortes nos dedos da mão, dentro de um banheiro em uma loja de material de construção.
Para a polícia, o homem contou que teria deixado a filha do casal, de um ano de idade, com uma vizinha na loja onde teria se escondido após cometer as agressões e uma carta na casa dos dois. Ainda nos relatos, o homem teria confessado que comprou o facão na manhã desta terça-feira (8) e que o crime estava sendo planejado após descobrir uma suposta traição.
Após deixar a filha no estabelecimento, ele voltou para casa sozinho e agrediu a mulher com golpes de facão. A vítima teve lesões na testa, na cabeça, na orelha, na nuca, nos punhos, nas mãos, no pescoço e nos ombros. A PM socorreu a vítima e encaminhou para Unidade de Pronto Atendimento de Castelândia, e, posteriormente, para o Hospital Jayme dos Santos Neves. A vítima chegou ao local em estado grave, mas já não se encontra fora de risco.
Devido aos ferimentos na mão do suspeito, o mesmo foi levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) para receber atendimento médico. Após a liberação, o homem foi encaminhado à Delegacia de Plantão Especializada da Mulher, em Vitória. A filha do casal foi levada sob os cuidados do Conselho Tutelar da Serra.
*Com informações do g1ES

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