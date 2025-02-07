Jovem é preso suspeito de matar técnico em enfermagem em praia de Piúma

Jonathan Rosa de Oliveira foi espancado na madrugada de quinta-feira (6) Crédito: Acervo pessoal

Um jovem de 18 anos foi preso, noite de quinta-feira (6), no Centro de Piúma , no Litoral Sul do Espírito Santo, suspeito do assassinato de Jonathan Rosa de Oliveira , de 33 anos, ocorrido na madrugada de quinta-feira (6). O técnico em enfermagem foi agredido com socos e chutes na cabeça até a morte. Outros dois jovens que estavam com ele também foram agredidos e ficaram feridos.

A Polícia Militar disse que militares receberam a informação de que o suspeito estaria escondido na casa do avô. No local, a namorada do jovem negou que ele estaria na residência, no entanto, após ser confrontada, não conseguiu manter a versão. O jovem fugiu, mas acabou sendo encontrado escondido na escada do terceiro andar de outra casa do bairro. O nome dele não foi divulgado pela corporação.

Segundo a PM, o jovem não reagiu à abordagem e permaneceu em silêncio. Foi também informado que havia contra ele um mandado de prisão preventiva, expedido pela 2ª Vara da Comarca de Piúma.

O jovem de 18 anos foi encaminhado para a Delegacia de Itapemirim. A Polícia Civil informou que o rapaz é um dos investigados do crime, e teve cumprido um mandado de prisão por tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas, que havia em aberto contra ele. Depois, ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP). O caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Piúma, que já identificou outros envolvidos e trabalha para efetuar suas prisões.

Sobre o crime

Jonathan Rosa de Oliveira foi assassinado durante a madrugada de quinta-feira (6) com socos e chutes na cabeça. A PM informou que, conforme relatos aos militares, o técnico em enfermagem estava com outras cinco pessoas, bebendo no quiosque desde a tarde de quarta-feira (5). Durante a madrugada, um grupo de pessoas se aproximou e, segundo uma das vítimas, os agrediu sem motivo aparente.

As outras duas pessoas agredidas pelo grupo conseguiram correr e pedir socorro. Três pessoas, segundo a PM, são suspeitas de terem participação no crime.

A vítima trabalhava no Hospital Nossa Senhora da Conceição, no município. O Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo (Coren-ES) divulgou uma nota nas redes sociais, lamentando a morte do profissional.

A vítima foi sepultada nesta manhã de sexta-feira (7) em um cemitério particular, no bairro IBC, em Cachoeiro de Itapemirim.