Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Reta da Penha

Jovem é preso por furtar carne e chocolate de supermercado em Vitória

Suspeito de 25 anos colocou produtos na mochila e foi barrado por segurança do estabelecimento; crime aconteceu na manhã dessa quinta-feira (4)
Redação de A Gazeta

05 mai 2023 às 11:53

Publicado em 05 de Maio de 2023 às 11:53

Um jovem de 25 anos acabou preso depois de furtar carnes e chocolates de um supermercado localizado na Avenida Nossa Senhora da Penha, a Reta da Penha, em Vitória. Ele foi barrado pelo segurança do estabelecimento quando tentou sair com os produtos escondidos dentro da mochila, na manhã desta quinta-feira (4).
Acionada por volta de 9h30, a Polícia Militar afirmou que o profissional deteve o suspeito no momento em que ele saía do local sem pagar pelas mercadorias, que não tiveram o valor divulgado. Durante a abordagem, os policiais encontraram 10 peças de carne e seis tabletes de chocolate com o jovem.
Levado à Delegacia Regional de Vitória, ele foi autuado em flagrante por furto qualificado e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. O nome dele não foi divulgado pela Polícia Civil.
A reportagem de A Gazeta tentou contato com o supermercado onde o crime aconteceu, mas não teve as ligações atendidas.
Veja Também

Ambulante agride passageira após furto em terminal em Vila Velha

Guardas municipais vão começar a usar fuzil em Vila Velha

Arma banhada a ouro: o que acontece e quem fica com a pistola apreendida no ES?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Vitória (ES) Furto Carne Polícia Militar supermercados
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O cofre nos EUA que guarda toneladas de barras de ouro de vários países – e por que europeus querem tirá-las de lá
Imagem BBC Brasil
Após acordo de paz fracassar, Trump ameaça 'bloquear' Estreito de Ormuz e Irã fala em resposta 'severa'
Público se reúne horas antes do show no Estádio Kleber Andrade, com camisas e adereços da banda, à espera da apresentação das 20h.
Fãs do Guns N' Roses chegam ao Kleber Andrade na expectativa de um grande show

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados