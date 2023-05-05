Um jovem de 25 anos acabou preso depois de furtar carnes e chocolates de um supermercado localizado na Avenida Nossa Senhora da Penha, a Reta da Penha, em Vitória. Ele foi barrado pelo segurança do estabelecimento quando tentou sair com os produtos escondidos dentro da mochila, na manhã desta quinta-feira (4).
Acionada por volta de 9h30, a Polícia Militar afirmou que o profissional deteve o suspeito no momento em que ele saía do local sem pagar pelas mercadorias, que não tiveram o valor divulgado. Durante a abordagem, os policiais encontraram 10 peças de carne e seis tabletes de chocolate com o jovem.
Levado à Delegacia Regional de Vitória, ele foi autuado em flagrante por furto qualificado e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. O nome dele não foi divulgado pela Polícia Civil.
A reportagem de A Gazeta tentou contato com o supermercado onde o crime aconteceu, mas não teve as ligações atendidas.
Jovem é preso por furtar carne e chocolate de supermercado em Vitória