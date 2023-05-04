Viaturas da Guarda Municipal de Vila Velha Crédito: Prefeitura de Vila Velha / Divulgação

As guardas municipais da Grande Vitória estão garantindo um reforço no armamento para fazerem as rondas nas cidades. Mas é em Vila Velha que os agentes de segurança do município vão ter o armamento mais pesado da região. A prefeitura canela-verde está comprando cinco fuzis, que foram autorizados pelo Exército. Além desse armamento, a Guarda Municipal já realizou a compra de pistolas da marca Glock, que serão entregues para toda a corporação em setembro.

Em Vila Velha, o manuseio dos fuzis somente será liberado para os agentes que passarem por um treinamento rigoroso, como já acontece com as armas longas. A Academia de Ensino da Guarda Municipal já possui instrutores habilitados para dar essas formações.

Em Vitória, a Guarda Municipal já atua com cinco carabinas calibre 556 — armamento de calibre longo, semelhante ao fuzil — desde 2022, com previsão de chegada de mais cinco até o final do mês que vem, informou a prefeitura. A utilização dessas armas de maior poder de fogo é restrita a agentes que atuam na Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e na Guarda de Apoio Operacional (GAOp).

Your browser does not support the audio element. Guardas municipais vão começar a usar fuzil em Vila Velha

A Guarda da Serra também atua com armamento de calibre longo. O secretário de Defesa Social da Serra, Joel Lyrio, disse que não pode informar o número de armas do tipo, mas detalhou que o grupamento especializado atua com escopeta calibre 12 e carabina .40.

"Esses grupamentos têm técnica de treinamento maior e voltada para eventos mais perigosos e enfrentamento em atuação mais específica", detalha o secretário.

Lyrio informou que a prefeitura tem a intenção em ter no seu armamento fuzis para o grupo operacional, mas isso só será feito depois de concluída a troca de todo o armamento dos guardas municipais, o que está em curso.

Está sendo trocado todo o armamento de mão. As armas calibre 380 serão substituídas por 150 pistolas .40, que estão sendo recebidas por doação. Além dessas, em alguns meses a prefeitura vai receber da Secretaria de Segurança Pública (Sesp) um total de 176 armas .40, modelo Glock, mais avançada.

Já em Cariacica, a prefeitura informou que a Guarda Municipal não conta com fuzis em seu armamento.

Concursos para contratar mais agentes

O efetivo da Guarda de Vila Velha atualmente é de 280 agentes. O concurso para contratação de novos guardas está em andamento e, em breve, os aprovados começarão o curso de formação. O certame prevê a contratação imediata de 60 pessoas e outras 60 para cadastro de reserva.

Está prevista também a contratação de mais agentes de segurança na Serra. Na cidade atualmente são 176 agentes, sendo que 150 ficam na parte operacional. Mas há concurso autorizado para contratar mais 150 guardas municipais que já vão atuar com os novos armamentos.