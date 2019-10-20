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Crime

Jovem é morto enquanto tomava cerveja com amigos em Cariacica

Uma ambulância chegou a ser acionada, mas a vítima morreu no local. O corpo tinha 12 perfurações, segundo os socorristas

Publicado em 20 de Outubro de 2019 às 14:53

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

20 out 2019 às 14:53
Anderson Santos Santana Crédito: Acervo pessoal
O açougueiro Anderson Santos Santana, conhecido como Andim, 29 anos, foi morto a tiros enquanto tomava cerveja em um trailer de churrasquinho no bairro Santana, em Cariacica, às 10h30 deste domingo (20). Segundo familiares, Anderson nasceu na Bahia e veio para o Espírito Santo em busca de oportunidade de emprego. Testemunhas contaram que a vítima estava com outras seis pessoas quando bandidos em um carro estacionaram na Rua Eliezer Gonçalves de Jesus. Um criminoso armado desceu do veículo e atirou várias vezes na direção do açougueiro.
"O cara chegou e atirou no Andim sem falar nada.  Ele ainda tentou correr para se esconder debaixo do trailer, mas não conseguiu e morreu ali mesmo", disse uma testemunha que não quis se identificar. Após os disparos, os homens fugiram de carro. Ninguém soube informar o modelo do veículo. Com a confusão, os clientes do estabelecimento correram e o trailer foi fechado. Uma equipe do Samu foi ao local e constatou que o corpo de Anderson tinha 12 perfurações. Um primo da vítima, um açougueiro de 37 anos, disse que o Anderson era casado e tinha três enteados. Ele não soube informar se o açougueiro estava sendo ameaçado.

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“Andim era um cara trabalhador, tranquilo. Ia do trabalho para a casa todos os dias. No fim de semana, gostava de tomar a cervejinha dele com os amigos. Não sei porque fizeram isso. A família está destruída. Agora é esperar a polícia fazer o trabalho de investigação para saber quem fez isso com meu primo”, disse. O crime será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica.

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