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Bairro Nova Esperança

Tiroteio deixa dois mortos em bairro de Cariacica

Crime aconteceu na manhã desta quinta em Nova Esperança. Os corpos foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde serão identificados e para ser feito o exame cadavérico

Publicado em 17 de Outubro de 2019 às 12:28

Michelli Boza

Michelli Boza

Publicado em 

17 out 2019 às 12:28
Duas pessoas morreram baleadas no bairro Nova Esperança, em Cariacica Crédito: Google Streat View
Duas pessoas morreram durante um tiroteio no bairro Nova Esperança, em Cariacica, por voltas das 7h20 desta quinta-feira (17). Segundo informações da Polícia Militar, a guarnição foi acionada e, no local, encontrou apenas uma das vítimas baleada.

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Moradores informaram à polícia que outra pessoa também havia sido ferida e conseguiu fugir. Porém, durante buscas, o corpo foi encontrado em uma região de mata, ainda no bairro.
De acordo com a Polícia Civil, os corpos foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para serem identificados e para ser feito o exame cadavérico
As mortes das vítimas, que ainda não foram identificadas, foram confirmadas no local da ocorrência. Ainda de acordo com informações da PM, até o momento nenhum suspeito foi detido.
A partir de agora, o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica.
A Polícia Civil reforça que conta com a colaboração da população e qualquer contribuição para identificação de suspeitos pode ser feita por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas. O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas.

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