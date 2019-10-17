Tiroteio deixa dois mortos em bairro de Cariacica

Duas pessoas morreram baleadas no bairro Nova Esperança, em Cariacica Crédito: Google Streat View

Duas pessoas morreram durante um tiroteio no bairro Nova Esperança, em Cariacica, por voltas das 7h20 desta quinta-feira (17). Segundo informações da Polícia Militar, a guarnição foi acionada e, no local, encontrou apenas uma das vítimas baleada.

Moradores informaram à polícia que outra pessoa também havia sido ferida e conseguiu fugir. Porém, durante buscas, o corpo foi encontrado em uma região de mata, ainda no bairro.

De acordo com a Polícia Civil, os corpos foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para serem identificados e para ser feito o exame cadavérico

As mortes das vítimas, que ainda não foram identificadas, foram confirmadas no local da ocorrência. Ainda de acordo com informações da PM, até o momento nenhum suspeito foi detido.

A partir de agora, o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica.