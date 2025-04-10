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Vídeo mostra crime

Jovem é morto com tiro à queima-roupa em distribuidora de Ecoporanga

Vítima foi identificada como Dreyck Oliveira Couto, de 26 anos, e crime teria sido motivado por uma discussão que ocorreu no estabelecimento, na madrugada desta quinta-feira (10)

Publicado em 10 de Abril de 2025 às 09:41

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

10 abr 2025 às 09:41
Um jovem de 26 anos foi morto com vários tiros à queima-roupa em uma distribuidora de bebidas no Centro de Ecoporanga, no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada desta quinta-feira (10). Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a vítima foi identificada como Dreyck Oliveira Couto. No registro, militares relataram que o suspeito do crime, Karlos Romarcio Xavier Silva, de 27 anos, tentou fugir e chegou a atirar na direção de um policial da reserva que estava no local e lhe deu voz de prisão, mas acabou baleado no ombro e detido.
Consta na ocorrência que a morte de Dreyck teria sido motivada por uma discussão que ocorreu no local. Em um vídeo obtido pela reportagem de A Gazeta, é possível ver Karlos se levantar, realizar os disparos e depois sair do estabelecimento. Clientes que estavam no estabelecimento se assustaram e houve correria no local.
Um sargento da reserva da Polícia Militar estava próximo e ouviu os tiros. Ele também viu o suspeito fugir para uma casa por perto e depois pular um muro. Então, localizou Karlos e agiu para prendê-lo, porém, o homem desobedeceu e atirou na direção do PM, que revidou.
Conforme relato do policial, o suspeito teria tentado fugir em uma Honda NXR Bros 150, mas depois foi alcançado pela equipe policial. Ele foi encaminhado para o Hospital Fumatre, em Ecoporanga, alegando dores no ombro. Na unidade médica foi verificado que Karlos havia sido atingido.
Devido ao quadro de saúde, precisou ser levado para o Hospital Dr. Alceu Melgaço, em Barra de São Francisco, cidade vizinha, onde permanece internado na manhã desta quinta-feira (10), sob escolta policial.
Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil afirmou que Karlos Romarcio foi autuado em flagrante por homicídio e tentativa de homicídio. "Assim que receber alta médica, será encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP)", destacou. A corporação disse que o corpo de Dreyck foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Colatina.

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