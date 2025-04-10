Jovem é morto com tiro à queima-roupa em distribuidora de Ecoporanga

Um jovem de 26 anos foi morto com vários tiros à queima-roupa em uma distribuidora de bebidas no Centro de Ecoporanga , no Noroeste do Espírito Santo , na madrugada desta quinta-feira (10). Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar , a vítima foi identificada como Dreyck Oliveira Couto. No registro, militares relataram que o suspeito do crime, Karlos Romarcio Xavier Silva, de 27 anos, tentou fugir e chegou a atirar na direção de um policial da reserva que estava no local e lhe deu voz de prisão, mas acabou baleado no ombro e detido.

Consta na ocorrência que a morte de Dreyck teria sido motivada por uma discussão que ocorreu no local. Em um vídeo obtido pela reportagem de A Gazeta, é possível ver Karlos se levantar, realizar os disparos e depois sair do estabelecimento. Clientes que estavam no estabelecimento se assustaram e houve correria no local.

Um sargento da reserva da Polícia Militar estava próximo e ouviu os tiros. Ele também viu o suspeito fugir para uma casa por perto e depois pular um muro. Então, localizou Karlos e agiu para prendê-lo, porém, o homem desobedeceu e atirou na direção do PM, que revidou.

Conforme relato do policial, o suspeito teria tentado fugir em uma Honda NXR Bros 150, mas depois foi alcançado pela equipe policial. Ele foi encaminhado para o Hospital Fumatre, em Ecoporanga, alegando dores no ombro. Na unidade médica foi verificado que Karlos havia sido atingido.

Devido ao quadro de saúde, precisou ser levado para o Hospital Dr. Alceu Melgaço, em Barra de São Francisco , cidade vizinha, onde permanece internado na manhã desta quinta-feira (10), sob escolta policial.