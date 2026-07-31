Jovem é encontrado morto com braços amarrados em plantação de eucalipto em Jaguaré

Um jovem de 23 anos foi encontrado morto em uma plantação de eucalipto na localidade de São Roque, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, na manhã de terça-feira (28). Segundo a Polícia Militar, a vítima, que não teve o nome divulgado, estava com os braços amarrados e apresentava marcas de tiros.





Familiares relataram aos policiais que, durante a madrugada, cerca de quatro homens armados invadiram a residência da vítima se identificando como policiais. Os suspeitos renderam os moradores, retiraram o jovem da casa e o levaram em direção à área de eucalipto.





Ainda conforme os relatos, os familiares só acionaram a Polícia Militar ao amanhecer porque temiam que os criminosos retornassem ao local. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Jaguaré. Até o momento, nenhum suspeito havia sido preso.