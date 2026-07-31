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Assassinado a tiros

Jovem é encontrado morto com braços amarrados em plantação de eucalipto em Jaguaré

Segundo a PM, vítima de 23 anos foi retirada de casa por homens armados que se passaram por policiais; família acionou a corporação apenas ao amanhecer por medo

Publicado em 31 de Julho de 2026 às 09:57

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

31 jul 2026 às 09:57

Um jovem de 23 anos foi encontrado morto em uma plantação de eucalipto na localidade de São Roque, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, na manhã de terça-feira (28). Segundo a Polícia Militar, a vítima, que não teve o nome divulgado, estava com os braços amarrados e apresentava marcas de tiros.


Familiares relataram aos policiais que, durante a madrugada, cerca de quatro homens armados invadiram a residência da vítima se identificando como policiais. Os suspeitos renderam os moradores, retiraram o jovem da casa e o levaram em direção à área de eucalipto.


Ainda conforme os relatos, os familiares só acionaram a Polícia Militar ao amanhecer porque temiam que os criminosos retornassem ao local. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Jaguaré. Até o momento, nenhum suspeito havia sido preso.

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