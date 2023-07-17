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Polícia

Jovem é detido com drogas no dia do aniversário em Bom Jesus do Norte

Indivíduo de 23 anos portava pedras de pasta base de cocaína e foi detido na tarde desta segunda-feira (17)

Publicado em 17 de Julho de 2023 às 18:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jul 2023 às 18:25
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Jovens portavam quatro pedras de pasta base de cocaína Crédito: Divulgação/Polícia Militar
Um jovem de 23 anos foi detido no dia do próprio aniversário em Bom Jesus do Norte, na manhã desta segunda-feira (17). O suspeito portava quatro pedras médias de pasta base de cocaína, e foi detido, junto com outro indivíduo, durante uma abordagem da Polícia Militar.
Segundo a PMES, denúncias descreviam que os suspeitos estariam transportando entorpecentes para serem comercializados em Bom Jesus. Durante o patrulhamento, os policiais do Grupo de Abordagem, avistaram os dois em uma motocicleta já próximo ao trevo do município.
Ao perceberem que seriam abordados, um deles arremessou uma sacola no chão contendo algumas pedras de pasta base de cocaína. Segundo a Polícia Militar, o material, após fracionado com outros componentes, poderia render até 30 papelotes da droga.
Os suspeitos foram conduzidos à 6ª Delegacia Regional de Alegre, enquanto a motocicleta, que apresentava adulteração no motor, foi removida ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).
A Polícia Civil foi procurada, mas informou que a ocorrência ainda estava em andamento e, por enquanto, detalhes não podiam ser repassados.

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