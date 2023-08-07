Jovem é baleado após abordagem de policiais militares na Serra

Suspeito é baleado em confronto entre PMs e criminosos na Serra Crédito: Reprodução Google Maps

Um jovem de 18 anos foi baleado após uma abordagem de policiais militares e criminosos na noite do último domingo (6), no bairro Nova Carapina, na Serra. Segundo a Polícia Militar, o jovem estaria com outro suspeito, que não ficou ferido durante o conflito. Eles teriam feiro menção de atirar e os policiais atiraram, conforme a PM.

A PM informou, por nota, que foi acionada após um motociclista informar sobre a presença de vários suspeitos armados em uma escadaria do bairro. Militares foram ao lugar indicado e não localizaram nenhum suspeito.

No entanto, na escadaria, uma pessoa indicou aos policiais que os indivíduos teriam saído da escadaria um pouco antes da chegada deles e haviam seguido para uma praça que liga a Rua Cataguases à Avenida João Monlevade. No local indicado, os militares se depararam com dois homens armados e deram voz de abordagem. Neste momento, segundo a PM, dois suspeitos apontaram armas em direção aos policiais na tentativa de efetuar disparos, e os PMs revidaram.

Segundo a PM, após a troca de tiros, os dois suspeitos, de 18 e 21 anos, tentaram fugir, mas um acabou deitando em uma via pública, com uma arma falsa (simulacro). O outro jovem correu e entrou em uma residência. Após tentativas de chamar pelo proprietário serem feitas, os militares forçaram um dos portões, conseguindo entrar no imóvel.

O jovem foi encontrado no interior da casa com a mão direita baleada e a arma que ele estava portando durante o conflito não foi encontrada. O ferido foi encaminhado para o Hospital Dr. Jayme Santos Neves, onde foi realizado o atendimento médico, sendo, posteriormente, encaminhado para a Delegacia Regional da Serra, com o outro suspeito.

Segundo a Polícia Civil, a ocorrência foi entregue e o caso seguirá sob investigação. Os suspeitos foram ouvidos e liberados, visto que a autoridade policial entendeu que não havia elementos suficientes para lavrar auto de prisão em flagrante naquele momento.