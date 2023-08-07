Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Suspeitos liberados

Jovem é baleado após abordagem de policiais militares na Serra

Rapaz de 18 anos foi atingido na mão; segundo a PM, ele teria feito menção em atirar contra os militares, junto com outro suspeito
Roberta Costa

Roberta Costa

Publicado em 

07 ago 2023 às 12:28

Publicado em 07 de Agosto de 2023 às 12:28

3ª Delegacia Regional da Serra
Suspeito é baleado em confronto entre PMs e criminosos na Serra Crédito: Reprodução Google Maps
Um jovem de 18 anos foi baleado após uma abordagem de policiais militares e criminosos na noite do último domingo (6), no bairro Nova Carapina, na Serra. Segundo a Polícia Militar, o jovem estaria com outro suspeito, que não ficou ferido durante o conflito. Eles teriam feiro menção de atirar e os policiais atiraram, conforme a PM.
A PM informou, por nota, que foi acionada após um motociclista informar sobre a presença de vários suspeitos armados em uma escadaria do bairro. Militares foram ao lugar indicado e não localizaram nenhum suspeito. 
No entanto, na escadaria, uma pessoa indicou aos policiais que os indivíduos teriam saído da escadaria um pouco antes da chegada deles e haviam seguido para uma praça que liga a Rua Cataguases à Avenida João Monlevade. No local indicado, os militares se depararam com dois homens armados e deram voz de abordagem. Neste momento, segundo a PM, dois suspeitos apontaram armas em direção aos policiais na tentativa de efetuar disparos, e os PMs revidaram.
Segundo a PM, após a troca de tiros, os dois suspeitos, de 18 e 21 anos, tentaram fugir, mas um acabou deitando em uma via pública, com uma arma falsa (simulacro). O outro jovem correu e entrou em uma residência. Após tentativas de chamar pelo proprietário serem feitas, os militares forçaram um dos portões, conseguindo entrar no imóvel.
O jovem foi encontrado no interior da casa com a mão direita baleada e a arma que ele estava portando durante o conflito não foi encontrada. O ferido foi encaminhado para o Hospital Dr. Jayme Santos Neves, onde foi realizado o atendimento médico, sendo, posteriormente, encaminhado para a Delegacia Regional da Serra, com o outro suspeito.
Segundo a Polícia Civil, a ocorrência foi entregue e o caso seguirá sob investigação. Os suspeitos foram ouvidos e liberados, visto que a autoridade policial entendeu que não havia elementos suficientes para lavrar auto de prisão em flagrante naquele momento.
A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Serra Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados