Jovem depreda carros e tenta furtar veículo de locadora no Aeroporto de Vitória

Suspeito invadiu uma locadora, que fica na área externa do Aeroporto de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Um jovem de 25 anos foi preso na segunda-feira (16) após causar uma confusão em uma locadora no Aeroporto de Vitória , onde ele quebrou e arranhou alguns carros, além de tentar fazer ligação direta em um veículo. O suspeito, identificado como Wedes Felipe, invadiu o local com uma garrafa de cachaça na mão e, segundo relatos de pessoas que trabalham no estabelecimento, ele estava embriagado e "bem alterado". O rapaz chegou a fugir, mas foi alcançado e detido já na Praia de Camburi

Segundo a Polícia Militar , uma equipe foi até a locadora de veículos para verificar uma possível violação de domicílio. No local, o segurança do estabelecimento relatou o que havia sido feito pelo suspeito, que estava com uma garrafa de cachaça, e afirmou que o homem tinha fugido em direção à orla de Camburi.

Os militares, então, realizaram patrulhamento na orla e visualizaram um indivíduo com as mesmas características passadas pelo segurança. Ele estava caminhando no calçadão. Durante a abordagem, o suspeito estava alterado e apresentou resistência, não obedecendo às ordens dadas pelos policiais. Com Wedes Felipe os policiais militares encontraram uma faca.

Os militares conseguiram, com a ajuda do segurança da locadora, confirmar que o indivíduo abordado era o mesmo que havia invadido o estabelecimento. O jovem de 25 anos foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória. O representante da loja também foi até a delegacia para representar contra o suspeito.

Polícia Civil informou que o suspeito, conduzido à Delegacia Regional de Vitória, foi autuado em flagrante por tentativa de furto e desacato. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.

O que diz o Aeroporto de Vitória

A reportagem de A Gazeta procurou a administração do Aeroporto de Vitória para entender o que aconteceu e ter mais detalhes da ocorrência, mas não houve retorno até a publicação deste texto.

O que diz a Localiza