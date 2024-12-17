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Com garrafa de cachaça

Jovem depreda carros e tenta furtar veículo de locadora no Aeroporto de Vitória

Testemunhas contaram que suspeito de 25 anos estava embriagado e chegou a fugir da região do Aeroporto de Vitória, mas foi detido na orla da Praia de Camburi

Publicado em 17 de Dezembro de 2024 às 13:59

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

17 dez 2024 às 13:59
Aeroporto de Vitória
Suspeito invadiu uma locadora, que fica na área externa do Aeroporto de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Um jovem de 25 anos foi preso na segunda-feira (16) após causar uma confusão em uma locadora no Aeroporto de Vitória, onde ele quebrou e arranhou alguns carros, além de tentar fazer ligação direta em um veículo. O suspeito, identificado como Wedes Felipe, invadiu o local com uma garrafa de cachaça na mão e, segundo relatos de pessoas que trabalham no estabelecimento, ele estava embriagado e "bem alterado". O rapaz chegou a fugir, mas foi alcançado e detido já na Praia de Camburi.
Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi até a locadora de veículos para verificar uma possível violação de domicílio. No local, o segurança do estabelecimento relatou o que havia sido feito pelo suspeito, que estava com uma garrafa de cachaça, e afirmou que o homem tinha fugido em direção à orla de Camburi.
Os militares, então, realizaram patrulhamento na orla e visualizaram um indivíduo com as mesmas características passadas pelo segurança. Ele estava caminhando no calçadão. Durante a abordagem, o suspeito estava alterado e apresentou resistência, não obedecendo às ordens dadas pelos policiais. Com Wedes Felipe os policiais militares encontraram uma faca.
Os militares conseguiram, com a ajuda do segurança da locadora, confirmar que o indivíduo abordado era o mesmo que havia invadido o estabelecimento. O jovem de 25 anos foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória. O representante da loja também foi até a delegacia para representar contra o suspeito.
Polícia Civil informou que o suspeito, conduzido à Delegacia Regional de Vitória, foi autuado em flagrante por tentativa de furto e desacato. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.

O que diz o Aeroporto de Vitória

A reportagem de A Gazeta procurou a administração do Aeroporto de Vitória para entender o que aconteceu e ter mais detalhes da ocorrência, mas não houve retorno até a publicação deste texto.

O que diz a Localiza

A reportagem de A Gazeta procurou a Localiza, empresa que foi alvo do suspeito, para entender o que aconteceu e ter mais detalhes da ocorrência. O texto será atualizado assim que houver um retorno.

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