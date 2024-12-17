Motociclista de app é assaltado em semáforo na Leste-Oeste em Cariacica

Um motociclista de 24 anos foi assaltado enquanto estava parado no semáforo, na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica , na noite da última segunda-feira (16). Ele estava indo buscar um passageiro quando dois criminosos, um deles armado, chegaram. No fim, o jovem teve a motocicleta e o celular roubados.

De acordo com apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, o roubo aconteceu na altura do bairro Santa Bárbara. A vítima trabalha durante o dia em outro emprego e, à noite, faz corridas por aplicativo para complementar a renda. Foi durante essa segunda jornada que os bandidos apareceram.

"Eu estava parado no sinal, aguardando abrir, para buscar o passageiro. Olhei para um lado e me deparei com um rapaz. Na hora que olhei para o outro lado já me deparei com outro rapaz apontando a arma para mim, mandando eu descer da moto, falando 'perdeu'. Os dois estavam a pé. Eu pedi pelo menos o telefone e o rapaz não me deixou levar", revelou o motociclista, em entrevista à TV Gazeta. Por segurança, ele não será identificado.

Os bandidos fugiram com a moto no sentido Vila Velha . A vítima foi até a Delegacia Regional de Cariacica registrar o boletim de ocorrência.

"É uma sensação terrível. O dia todo de trabalho para no final do expediente, na hora de ir embora, na última corrida acontecer isso? É triste. Gera muita revolta" X. - Motociclista assaltado

Na delegacia, ele descobriu que outras pessoas já haviam sido assaltadas naquele mesmo ponto. "Chegou um rapaz com uma moça falando que ela tinha sido roubada também, ela era motociclista. E depois um rapaz na delegacia falou que a moto dele foi roubada no mesmo local", comentou.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV) e, até o momento, nenhum suspeito foi detido e o veículo não consta como recuperado.

Outro caso na mesma noite

Pouco mais de um quilômetro de onde o motociclista de aplicativo foi assaltado, outro roubo, dessa vez a uma jovem que aguardava de moto na frente da casa de um amigo, na altura do bairro Cruzeiro do Sul, também na noite de segunda-feira (16).