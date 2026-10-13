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Acidente

Jovem de 26 anos morre após bater moto em poste em Vila Velha

Namorada da vítima, que também estava na motocicleta, foi socorrida em estado gravíssimo para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE)

Publicado em 12 de Outubro de 2026 às 21:18

André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 

12 out 2026 às 21:18
Casal sofre acidente de moto em Vila Velha; rapaz teve morte confirmada
Casal sofre acidente de moto em Vila Velha; rapaz teve morte confirmada Leitor de AG

Um jovem de 26 anos, identificado como Gedison Hugo Ramos de Souza, morreu após um acidente de moto na Avenida Anésio José Simões, no bairro Paul, em Vila Velha, na noite desta segunda-feira (12). Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 18h20.


De acordo com familiares, Gedison pilotava a motocicleta com a namorada na garupa e seguia no sentido Cariacica, após uma comemoração, quando perdeu o controle do veículo e bateu em um poste.


O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado. O jovem morreu no local, e a namorada foi socorrida em estado gravíssimo e encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE).


Com informações da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta.

Gedison Hugo Ramos de Souza, 26 anos
Gedison Hugo Ramos de Souza, 26 anos Reprodução Instagram

Em entrevista para a TV Gazeta, Breno Ramos, irmão de Gedison, afirmou que descobriu do acidente através de mensagens do WhatsApp.

Já fui logo para o local descobrir o que aconteceu. Ele é meu irmão, estávamos juntos minutos antes

Breno Ramos, irmão de Gedison

Breno afirmou que o irmão estava em casa, junto com a família, antes de sair com a namorada no caminho entre Vila Velha e Cariacica.

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