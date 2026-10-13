Jovem de 26 anos morre após bater moto em poste em Vila Velha

Um jovem de 26 anos, identificado como Gedison Hugo Ramos de Souza, morreu após um acidente de moto na Avenida Anésio José Simões, no bairro Paul, em Vila Velha, na noite desta segunda-feira (12). Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 18h20.
De acordo com familiares, Gedison pilotava a motocicleta com a namorada na garupa e seguia no sentido Cariacica, após uma comemoração, quando perdeu o controle do veículo e bateu em um poste.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado. O jovem morreu no local, e a namorada foi socorrida em estado gravíssimo e encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE).
Com informações da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta.
Em entrevista para a TV Gazeta, Breno Ramos, irmão de Gedison, afirmou que descobriu do acidente através de mensagens do WhatsApp.
Já fui logo para o local descobrir o que aconteceu. Ele é meu irmão, estávamos juntos minutos antes
Breno Ramos, irmão de Gedison
Breno afirmou que o irmão estava em casa, junto com a família, antes de sair com a namorada no caminho entre Vila Velha e Cariacica.