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Jovem de 20 anos é presa com R$ 2 mil em notas falsas em Cachoeiro

Ação contou com o auxílio dos Correios. A polícia foi acionada para rastrear o pacote e então se chegou ao destinatário, onde a mulher foi detida em flagrante

Publicado em 28 de Abril de 2023 às 16:14

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

28 abr 2023 às 16:14
Uma mulher de 20 vinte anos foi presa pela Polícia Federal nesta sexta-feira (28) por recepção e aquisição de R$ 2 mil em notas falsas, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A ação contou com o auxílio dos Correios, visto a desconfiança em relação a pacote recebido. Em seguida, a polícia foi acionada para monitorar o percurso da encomenda. A identidade da jovem não foi informada. 
Jovem de 20 anos é presa com R$ 2 mil em notas falsas
Jovem de 20 anos é presa com R$ 2 mil em notas falsas Crédito: Divulgação/ PF
O flagrante aconteceu no momento da entrega do pacote à destinatária. Ela foi presa e as cédulas falsas apreendidas. Ao todo, havia um total de R$ 2 mil em cédulas de 100 e 50 reais, escondidos entre as folhas de um caderno.
A mulher foi conduzida ao sistema prisional do estado onde ficará à disposição da Justiça. A presa responderá pelo crime de moeda falsa, que tem pena que varia de três a 12 doze anos de reclusão.
Jovem de 20 anos é presa com R$ 2 mil em notas falsas em Cachoeiro

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