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Violência

Jogador de futsal é morto durante discussão em bar na Serra

Wender Clayton de Oliveira, de 31 anos, atuava como atacante em um time amador de José de Anchieta; suspeito de cometer o crime não foi localizado pela polícia

Publicado em 09 de Novembro de 2026 às 11:47

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

09 nov 2026 às 11:47
Wender Clayton de Oliveira, de 31 anos, jogava como atacante no Amigos Futsal Clube
Wender Clayton de Oliveira, de 31 anos, jogava como atacante no Amigos Futsal Clube Crédito: Redes Sociais

Um jogador de futsal de 31 anos morreu após ser golpeado no pescoço durante uma discussão em um bar na região de José de Anchieta, na Serra, na madrugada de domingo (8). Wender Clayton de Oliveira também trabalhava como ajudante de eletricista em uma mineradora localizada em Vitória


Testemunhas relataram à Polícia Militar que Clayton, como era conhecido, estava em um bar na Rua José de Anchieta quando se desentendeu com outro cliente. O jogador teria dado um soco no homem, que revidou com um golpe de arma branca, cortando o pescoço da vítima. O instrumento utilizado não foi detalhado pela PM. 


Moradores socorreram Clayton, mas ele já chegou morto ao Hospital Estadual Dório Silva. Testemunhas repassaram aos militares as características do suspeito, mas o homem não foi localizado. 


Clayton era conhecido no bairro por atuar como atacante no Amigos Futsal Clube, time amador de José de Anchieta. Ele deixa três filhos de 7, 9 e 13 anos. "A gente considerava muito ele, vai fazer muita falta para nós, vai deixar os meninos sem pai. Nós queremos que peguem quem fez isso com ele, porque muitas mortes estão passando sem justiça, e a violência está muito grande nesse bairro", desabafou uma tia, que preferiu não se identificar. 

A família relatou que o ajudante de eletricista estava se esforçando para reconstruir a vida após deixar a prisão, há oito meses. Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), ele cumpria pena desde 2015 por furto e roubo. 


Em nota, a Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. Até o momento, ninguém foi preso. 


*Com informações do repórter André Afonso, da TV Gazeta

Atualização

09/11/2026

A primeira versão desta matéria informava que a vítima havia sido esfaqueada. No entanto, a Polícia Militar informou apenas que Clayton foi atingido por uma "arma branca", sem detalhar o instrumento utilizado. O texto foi atualizado. 

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