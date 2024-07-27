Irmão de Marujo é preso na mesma casa em que traficante foi encontrado; vídeo

Fugitivo do sistema prisional capixaba desde o final de maio, quando sua tornozeleira eletrônica parou de atualizar a localização, Thiago Moraes Pimenta, o Panda, de 25 anos, foi preso na mesma casa que o irmão, Fernando Moraes Pereira Pimenta, o Marujo, no bairro Bonfim, em Vitória. A prisão ocorreu na manhã deste sábado (27), em uma ação conjunta da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) e Polícia Penal do Espírito Santo (PPES).
Cerca de 30 policiais participaram da ação. Panda foi localizado após levantamentos do Centro de Inteligência e Análise Telemática (CIAT), da PCES. O investigado estava na residência do pai.
“Ao chegarmos, encontramos o foragido dentro da casa do pai, onde o irmão dele também tentou se esconder para não ser preso. Thiago estava embaixo de uma cama, e portava uma pistola turca com três carregadores e 51 munições”, explicou o delegado adjunto do CIAT, Alan Andrade.
Thiago não ofereceu resistência e foi conduzido à sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Vitória. Além do cumprimento do mandando de recaptura, ele foi autuado por porte ilegal de arma. Ele foi conduzido ao Centro de Triagem de Viana.
Segundo a Polícia Civil, Thiago é suspeito de envolvimento com tráfico de drogas, assim como o irmão, e já havia sido preso, mas foi solto mediante uso de tornozeleira, por decisão judicial. Ele era considerado foragido por que o equipamento de monitoramento parou de emitir sinal. Na operação deste sábado (27), a tornozeleira não foi encontrada.
Prisão em janeiro
Thiago Moraes Pereira Pimenta foi preso no dia 25 de janeiro deste ano e liberado, em maio, após decisão da Justiça. O colunista Leonel Ximenes, de A Gazeta, publicou em junho deste ano que a Diretoria de Movimentação Carcerária e Monitoramento Eletrônico de Justiça (Sejus), alertou que foi perdido o contato com a tornozeleira eletrônica do traficante.
Conforme apurado e publicado pela colunista de A Gazeta, Vilmara Fernandes, após a fuga, Panda foi flagrado nos stories do Instagram, ao lado de uma pessoa, que também possui diversos registros criminais por tráfico de drogas, com a mensagem: "Um irmão pra vida toda", fumando o que aparentava ser um cigarro de maconha.