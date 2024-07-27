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Na residência do pai

Irmão de Marujo é preso na mesma casa em que traficante foi encontrado; vídeo

Thiago Moraes Pereira Pimenta, conhecido como Panda, foi preso no dia 25 de janeiro deste ano e liberado em maio, após decisão da Justiça. Ele era procurado desde de que sua tornozeleira eletrônica parou de emitir sinal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jul 2024 às 11:14

Publicado em 27 de Julho de 2024 às 11:14

Fugitivo do sistema prisional capixaba desde o final de maio, quando sua tornozeleira eletrônica parou de atualizar a localização, Thiago Moraes Pimenta, o Panda, de 25 anos, foi preso na mesma casa que o irmão, Fernando Moraes Pereira Pimenta, o Marujo, no bairro Bonfim, em Vitória. A prisão ocorreu na manhã deste sábado (27), em uma ação conjunta da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) e Polícia Penal do Espírito Santo (PPES).
Cerca de 30 policiais participaram da ação. Panda foi localizado após levantamentos do Centro de Inteligência e Análise Telemática (CIAT), da PCES. O investigado estava na residência do pai.
“Ao chegarmos, encontramos o foragido dentro da casa do pai, onde o irmão dele também tentou se esconder para não ser preso. Thiago estava embaixo de uma cama, e portava uma pistola turca com três carregadores e 51 munições”, explicou o delegado adjunto do CIAT, Alan Andrade.
Thiago não ofereceu resistência e foi conduzido à sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Vitória. Além do cumprimento do mandando de recaptura, ele foi autuado por porte ilegal de arma. Ele foi conduzido ao Centro de Triagem de Viana.
Thiago Moraes Pereira Pimenta, o Panda, de 25 anos
Thiago Moraes Pereira Pimenta, o Panda, de 25 anos Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Segundo a Polícia Civil, Thiago é suspeito de envolvimento com tráfico de drogas, assim como o irmão, e já havia sido preso, mas foi solto mediante uso de tornozeleira, por decisão judicial. Ele era considerado foragido por que o equipamento de monitoramento parou de emitir sinal. Na operação deste sábado (27), a tornozeleira não foi encontrada.

Prisão em janeiro 

Thiago Moraes Pereira Pimenta foi preso no dia 25 de janeiro deste ano e liberado, em maio, após decisão da Justiça. O colunista Leonel Ximenes, de A Gazeta, publicou em junho deste ano que a Diretoria de Movimentação Carcerária e Monitoramento Eletrônico de Justiça (Sejus), alertou que foi perdido o contato com a tornozeleira eletrônica do traficante
Conforme apurado e publicado pela colunista de A Gazeta, Vilmara Fernandes, após a fuga, Panda foi flagrado nos stories do Instagram, ao lado de uma pessoa, que também possui diversos registros criminais por tráfico de drogas, com a mensagem: "Um irmão pra vida toda", fumando o que aparentava ser um cigarro de maconha.
Momento da prisão de Fernando Moraes Pereira Pimenta, o Marujo
Thiago é irmão de Fernando Moraes Pereira Pimenta, o Marujo (foto) Crédito: SESP

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