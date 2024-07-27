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Tornozeleira sem sinal

Irmão de Marujo que havia fugido é preso em operação policial

Thiago Moraes Pereira Pimenta foi preso na madrugada deste sábado(27) em operação das polícias Penal e Civil no Bairro da Penha, em Vitória

Públicado em 

27 jul 2024 às 07:30
Vilmara Fernandes

Colunista

Vilmara Fernandes

O traficante Thiago Moraes Pereira Pimenta, conhecido como Panda, que fugiu após a tornozeleira  perder o sinal e ficar sem contato com a Diretoria de Movimentação Carcerária e Monitoramento Eletrônico da Secretaria Estadual de Justiça (Sejus), foi preso na madrugada deste sábado (27) em operação das polícias Penal e Civil.
Ele foi encontrado na mesma casa onde foi preso o seu irmão Fernando de Moraes Pereira Pimenta, o Marujo, em março deste ano. Cerca de 30 policiais participaram da ação.
De acordo com o diretor de operações penais da Políca Penal, Welerson Vieira, ele estava na casa do pai, no bairro Bonfim, e tentou se esconder embaixo da cama do irmão de 10 anos. Com ele foi encontrada uma arma. 
"Eles foram surpreendidos com uma operação realizada no sábado, com cerca de 30 policias das duas corporações. Foram surpreendidos com a nossa presença quando já estávamos dentro da casa. Foram todos surpreendidos. Ele estava armado, mas não reagiu", relatou Welison.
Após a fuga, Panda  foi flagrado no stories do Instagram,  ao lado de uma pessoa, que também possui diversos registros criminais por tráfico de drogas, com a mensagem: “Um irmão pra vida toda”, fumando o que aparentava ser um cigarro de maconha.

Sem resistência

Thiago não ofereceu resistência e foi conduzido à sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Vitória. Além do cumprimento do mandando de recaptura, ele foi autuado por porte ilegal de arma. Segundo o delegado adjunto do Centro de Inteligência e Análise Telemática (CIAT), Alan Andrade, Thiago portava uma pistola turca com três carregadores e 51 munições. Ele já foi conduzido ao Centro de Triagem de Viana.
Irmão de Marujo que havia fugido é preso em operação policial
Thiago Moraes Pereira Pimenta, o Panda, de 25 anos
Thiago Moraes Pereira Pimenta, o Panda, de 25 anos Crédito: Divulgação | Polícia Civil

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Vilmara Fernandes

E jornalista de A Gazeta desde 1996. Antes atuou em A Tribuna. Foi reporter nas editorias de Politica, Cidades e Pauta. Foi Editora de Pauta e Chefe de Reportagem. Desde 2007, atua como reporter especial com foco em materias investigativas em diversas areas.

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