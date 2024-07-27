Irmão de Marujo que havia fugido é preso em operação policial

Ele foi encontrado na mesma casa onde foi preso o seu irmão Fernando de Moraes Pereira Pimenta, o Marujo, em março deste ano. Cerca de 30 policiais participaram da ação.

De acordo com o diretor de operações penais da Políca Penal, Welerson Vieira, ele estava na casa do pai, no bairro Bonfim, e tentou se esconder embaixo da cama do irmão de 10 anos. Com ele foi encontrada uma arma.

"Eles foram surpreendidos com uma operação realizada no sábado, com cerca de 30 policias das duas corporações. Foram surpreendidos com a nossa presença quando já estávamos dentro da casa. Foram todos surpreendidos. Ele estava armado, mas não reagiu", relatou Welison.

Após a fuga, Panda foi flagrado no stories do Instagram, ao lado de uma pessoa, que também possui diversos registros criminais por tráfico de drogas, com a mensagem: “Um irmão pra vida toda”, fumando o que aparentava ser um cigarro de maconha

Sem resistência

Thiago não ofereceu resistência e foi conduzido à sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Vitória. Além do cumprimento do mandando de recaptura, ele foi autuado por porte ilegal de arma. Segundo o delegado adjunto do Centro de Inteligência e Análise Telemática (CIAT), Alan Andrade, Thiago portava uma pistola turca com três carregadores e 51 munições. Ele já foi conduzido ao Centro de Triagem de Viana.

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