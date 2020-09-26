Investigado por tentativas de homicídio contra militares é preso no ES

Polícias Civil e Militar prenderam Fernando Hoffmann em Pinheiros, Norte do ES, nesta sexta-feira (25) Crédito: Divulgação/PCES

As polícias Militar Civil prenderam Fernando Hoffman, de 39 anos, conhecido como Fernandinho Beira-Mar, nesta sexta-feira (25). A prisão aconteceu durante a Operação Sentinela, realizada na zona rural do município de Pinheiros . Fernando era um dos criminosos mais procurados da região Norte do Espírito Santo e a polícia investiga três tentativas de homicídio contra militares das quais ele teria participado.

Segundo informações da polícia, Fernando estaria morando na zona rural de Pedro Canário, mas as apurações apontaram que ele estaria frequentando uma fazenda de cultivo de eucaliptos no interior de Pinheiros. Os agentes conseguiram identificar a fazenda onde o procurado estava e realizaram um trabalho de monitoramento da casa e das estradas do local. Na madrugada desta sexta-feira (25), foi feito um cerco tático na estrada para prender Fernando que, segundo o delegado Leonardo Ávila, da Polícia Civil do município, não esboçou reação.

"Após aguardar por quase três horas, os policiais identificaram o investigado Fernando Hoffmann seguindo para a fazenda a bordo de uma motocicleta Honda Bross preta. Foi feito um cerco na estrada e efetuada a abordagem e prisão do suspeito, que não esboçou reação", disse.

Ele carregava R$ 4.642 reais em espécie, que ele alegou ser proveniente da venda de eucalipto. A Polícia Civil apreendeu o dinheiro e levou o detido para a Delegacia de São Mateus, onde há um mandado de prisão em aberto contra ele. A polícia investiga quatro tentativas de homicídio, sendo três contra militares, que teriam ocorrido na região de Paulista, em São Mateus. Fernando é suspeito de participar dos quatro crimes.