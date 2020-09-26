AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Operação Sentinela

Investigado por tentativas de homicídio contra militares é preso no ES

Fernando Hoffmann, conhecido como Fernandinho Beira-Mar, estava em uma fazenda de cultivo de eucaliptos em Pinheiros, no Norte do Estado

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 22:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 set 2020 às 22:05
Momento em que agentes das polícias Civil e Militar abordam Fernando Hoffmann em uma estrada de chão na zona rural de Pinheiros
Polícias Civil e Militar prenderam Fernando Hoffmann em Pinheiros, Norte do ES, nesta sexta-feira (25) Crédito: Divulgação/PCES
As polícias Militar e Civil prenderam Fernando Hoffman, de 39 anos, conhecido como Fernandinho Beira-Mar, nesta sexta-feira (25). A prisão aconteceu durante a Operação Sentinela, realizada na zona rural do município de Pinheiros. Fernando era um dos criminosos mais procurados da região Norte do Espírito Santo e a polícia investiga três tentativas de homicídio contra militares das quais ele teria participado.
Segundo informações da polícia, Fernando estaria morando na zona rural de Pedro Canário, mas as apurações apontaram que ele estaria frequentando uma fazenda de cultivo de eucaliptos no interior de Pinheiros. Os agentes conseguiram identificar a fazenda onde o procurado estava e realizaram um trabalho de monitoramento da casa e das estradas do local. Na madrugada desta sexta-feira (25), foi feito um cerco tático na estrada para prender Fernando que, segundo o delegado Leonardo Ávila, da Polícia Civil do município, não esboçou reação.
"Após aguardar por quase três horas, os policiais identificaram o investigado Fernando Hoffmann seguindo para a fazenda a bordo de uma motocicleta Honda Bross preta. Foi feito um cerco na estrada e efetuada a abordagem e prisão do suspeito, que não esboçou reação", disse.

Veja Também

Caso Vivian: acusado de assassinar ex-mulher no ES volta para a cadeia

Gado é alvo de bandidos no interior de Presidente Kennedy

"Golpe da novinha" está fazendo dezenas de vítimas no Norte do ES

Ele carregava R$ 4.642 reais em espécie, que ele alegou ser proveniente da venda de eucalipto. A Polícia Civil apreendeu o dinheiro e levou o detido para a Delegacia de São Mateus, onde há um mandado de prisão em aberto contra ele. A polícia investiga quatro tentativas de homicídio, sendo três contra militares, que teriam ocorrido na região de Paulista, em São Mateus. Fernando é suspeito de participar dos quatro crimes.
Fernando Hoffmann será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de São Mateus, onde ficará à disposição da Justiça.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Messi e Lamine Yamal: da famosa foto do banho ao abraço na final da Copa do Mundo 2026
Imagem de destaque
Ferran Torres: o herói do bicampeonato espanhol na Copa do Mundo
Ferran Torres da Espanha, comemora o seu gol durante a partida entre Espanha e Argentina, pela Final da Copa do Mundo FIFA 2026, no New York New Jersey Stadium
Na prorrogação, Espanha vence a Argentina e é campeã da Copa do Mundo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados