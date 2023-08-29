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Roubo de cargas

Integrante de organização criminosa do Rio de Janeiro é preso em Linhares

Homem de 41 anos foi capturado no bairro Interlagos durante uma ação da PC para cumprir mandados de prisão, busca e apreensão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 ago 2023 às 15:24

Publicado em 29 de Agosto de 2023 às 15:24

Integrante de organização criminosa do RJ é preso em Linhares
Integrante de organização criminosa do RJ é preso em Linhares Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Um homem de 41 anos, procurado pela Justiça do Estado do Rio de Janeiro por integrar uma organização criminosa de roubo de cargas, foi preso no bairro Interlagos, em Linhares, no Norte do Estado, na madrugada da última sexta-feira (25) durante uma operação da Polícia Civil para cumprir mandados de prisão, busca e apreensão em três bairros do município (Interlagos, Movelar e Residencial Rio Doce). 
Além do indivíduo capturado, outros dois suspeitos, de 21 e 19 anos, foram presos pela prática de homicídio. O nome de nenhum deles foi divulgado pela polícia. 
De acordo com o chefe da 16ª Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo, a Polícia Civil carioca entrou em contato com a Superintendência Norte e passou as informações, que auxiliaram na prisão do homem de 41 anos no bairro Interlagos.

Prisões em outros bairros

Após a ação em Interlagos, as equipes se dirigiram ao bairro Movelar, onde prenderam um suspeito de 21 anos, com mandado em aberto pelo crime de homicídio, ocorrido no dia 16 de julho, no bairro Planalto, que vitimou Enrick de Jesus Menezes, de 21 anos. Segundo as investigações, a vítima era usuária de drogas e foi morta a pauladas por dívidas de drogas.
Outro envolvido no assassinato de Enrick já havia sido preso no dia 20 de agosto e está à disposição da Justiça no Centro de Detenção Provisória de Aracruz, no Norte capixaba. 
Na mesma manhã da última sexta-feira (25), os policiais cercaram um imóvel localizado no bairro Residencial Rio Doce e prenderam um homem de 19 anos. Segundo a Polícia Civil, em desfavor dele, havia um mandado de prisão por envolvimento no crime que vitimou Mickael Campista dos Santos, de 33 anos, por disparos de arma de fogo. O crime aconteceu também localidade de Residencial Rio Doce, no dia 19 de dezembro do ano passado.
Os três indivíduos presos durante a ação da última sexta-feira (25) foram encaminhados ao Presídio Regional de Linhares, onde vão permanecer à disposição da Justiça.

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