Produtor rural de Guaçuí desmata área para ter curral e pastagem e é multado

Segundo a Polícia Militar Ambiental, o produtor rural desmatou uma área que estava em estágio médio de regeneração com vegetação nativa do bioma da Mata Atlântica. Este período, segundo a corporação, não é passível de autorização para exploração florestal para fins particulares.

Com uso de técnicas de Sistemas de Informações Geográficas – SIG, fotointerpretação de imagens aeroespaciais históricas do local e com as informações coletadas durante a fiscalização, os policiais conseguiram mensurar os danos e classificar o estágio de regeneração da vegetação. O dono da área também responderá criminalmente pelo fato.