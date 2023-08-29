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Crime ambiental

Produtor rural de Guaçuí desmata área para ter curral e pastagem e é multado

Segundo a Polícia Militar Ambiental, homem desmatou área maior que a de um campo de futebol, em estágio médio de regeneração com vegetação nativa do bioma da Mata Atlântica
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

29 ago 2023 às 12:08

Publicado em 29 de Agosto de 2023 às 12:08

Produtor rural é multado após desmatar área de Mata Atlântica
Produtor rural é multado após desmatar área de Mata Atlântica Crédito: Polícia Militar Ambiental
Um produtor rural de 38 anos foi multado em R$ 7.081,46 e teve uma área de sua propriedade embargada na segunda-feira (28), na localidade de Antinhas, a 5 km do Centro de Guaçuí, na região do Caparaó do Espírito Santo. A Polícia Militar Ambiental flagrou o desmatamento de uma área de 11.774 m², maior que a de um campo de futebol, para implantar um curral e pastagem no local.
Segundo a Polícia Militar Ambiental, o produtor rural desmatou uma área que estava em estágio médio de regeneração com vegetação nativa do bioma da Mata Atlântica. Este período, segundo a corporação, não é passível de autorização para exploração florestal para fins particulares.
Produtor rural é multado após desmatar área de Mata Atlântica
Produtor rural é multado após desmatar área de Mata Atlântica Crédito: Polícia Militar Ambiental
Com uso de técnicas de Sistemas de Informações Geográficas – SIG, fotointerpretação de imagens aeroespaciais históricas do local e com as informações coletadas durante a fiscalização, os policiais conseguiram mensurar os danos e classificar o estágio de regeneração da vegetação. O dono da área também responderá criminalmente pelo fato.
Produtor rural é multado após desmatar área de Mata Atlântica
Produtor rural é multado após desmatar área de Mata Atlântica Crédito: Polícia Militar Ambiental

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