Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Decisão do STJ

Influenciadora que atropelou crianças em parquinho é solta sem pagar fiança

Ela estava presa desde o último domingo (30), quando atropelou três pessoas, sendo duas crianças, no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha

Publicado em 05 de Abril de 2025 às 18:14

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

05 abr 2025 às 18:14
Sara Gabriela Ratunde Santos, presa após acidente em Divino Espírito Santo, Vila Velha
Sara Gabriela Ratunde Santos, presa após acidente em Divino Espírito Santo, Vila Velha Crédito: Instagram @sagabss01
A influenciadora digital Sara Gabriela Ratunde Santos, de 25 anos, foi solta neste sábado (5) após decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Justiça (Sejus-ES). Ela estava presa desde o último domingo (30), quando atropelou três pessoas — duas delas crianças — ao invadir um parquinho com o carro, no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha.
Inicialmente, a Justiça do Espírito Santo havia determinado que a jovem só poderia deixar a prisão após o pagamento de uma fiança de R$ 60 mil. Como o valor não foi pago, ela permaneceu detida. Porém, o STJ concedeu habeas corpus permitindo a soltura sem a necessidade de pagar o montante arbitrado.
A decisão foi assinada pelo ministro Reynaldo Soares da Fonseca. “Concedo a ordem de ofício para revogar a prisão preventiva imposta à paciente, se por outro motivo não estiver presa”​, diz o texto.
A defesa da influenciadora foi procurada pela reportagem de A Gazeta para comentar a decisão. Por nota, o advogado Matheus Segantine disse que essa é uma vitória da defesa, de Sara e da sociedade. "A liberdade é a regra, não a exceção, no Estado Democrático de Direito", disse o advogado que integra a defesa da influenciadora. Veja o posicionamento na íntegra no fim da reportagem.

Relembre o caso

O atropelamento aconteceu na tarde de domingo (30). Segundo a Polícia Militar, Sara Gabriela dirigia um Hyundai Creta sem ter carteira de habilitação e, antes do acidente, teria fumado maconha. Ela admitiu o uso da droga aos policiais e uma porção do entorpecente foi encontrado dentro do carro.

Veja Também

Influencer sem CNH é presa após atropelar mulher e crianças em Vila Velha

De acordo com o boletim de ocorrência, a influenciadora bateu em uma motocicleta, perdeu o controle da direção e invadiu uma praça, atingindo uma mulher de 20 anos e duas meninas, de 5 e 2 anos, que brincavam no parquinho. A criança de cinco anos precisou ser levada ao hospital.
Ainda segundo os policiais, o teste do bafômetro feito em Sara deu negativo, mas ela se recusou a realizar exames clínicos para detecção de outras substâncias. Após o flagrante, foi autuada por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (duas vezes), dano ao patrimônio e injúria, sendo encaminhada ao Centro de Triagem de Viana.
A decisão do STJ que permitiu a soltura de Sara ainda será publicada oficialmente em 8 de abril, mas já teve efeito imediato com a comunicação ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo, conforme consta na certidão do processo. 

Nota da defesa de Sara Gabriela Ratunde Santos

A advocacia não se faz de joelhos. A essência da nossa profissão está na insurgência responsável, na resistência ética e técnica contra qualquer tentativa de violação ou mitigação de direitos e garantias fundamentais. 

 A regra do jogo está definida na Lei — e deve ser respeitada. Em decisão acertada do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, foi reconhecido o direito de liberdade de Sara Gabriela. 

 Essa é uma vitória da defesa. É uma vitória de Sara. É uma vitória da sociedade. Que fique claro: direito não é concessão, é garantia. E a liberdade é a regra, não a exceção, no Estado Democrático de Direito.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Justiça Polícia Civil Vila Velha Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 120 milhões
Duas apostas do ES batem na trave e prêmio da Mega-Sena fica acumulado
Flavia Mara Araújo morreu em prova de triatlo
Triatleta brasileira morre durante etapa do Ironman no Texas, nos EUA
Imagem BBC Brasil
Não gosta de se exercitar? Talvez esteja fazendo isso no momento errado do dia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados