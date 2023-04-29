Idoso morto e esquartejado em Vila Pavão tinha medo de ser envenenado

Casa onde morava a suspeita e a vitima, em Vila Pavão Crédito: Raphael Verly

A denúncia feita pela vítima contra a esposa foi registrada na delegacia de Vila Pavão poucos dias antes do crime, segundo o tenente Helmer da Polícia Militar . A queixa feita por Sebastião também corroborou para que o caso começasse a ser investigado, após uma denuncia anônima sobre uma movimentação suspeita em frente à casa em que o casal morava.

Após o esquartejamento, o corpo de Sebastião teria sido colocado em bolsas e jogado dentro do Rio Doce, em Colatina. A Polícia Civil informou neste sábado (28), que buscas continuam sendo feitas para localizar os restos mortais do idoso.

O crime

Segundo a apuração da Polícia Militar, Sebastião teria sido assassinado na última semana e o corpo dele estaria sendo mantido dentro de casa. A polícia chegou até o caso após uma denuncia de que a suspeita foi vista retirando sacolas e uma mala de casa e que, em frente à residência, havia um veículo de uma funerária, que seria de propriedade do amante da suspeita. Vizinhos relataram para a PM que havia um odor muito forte de sangue.

De acordo a PM, nas sacolas e na mala estaria o corpo de Sebastião, que foi esquartejado após a morte. As bolsas foram colocadas no porta-malas do carro particular de Eleni, e o veículo funerário, que pertencia ao amante dela, seguiu acompanhando até a saída da cidade para Barra de São Francisco, município vizinho, onde o veículo foi abandonado.

Ainda conforme as denúncias que chegaram aos policiais, o homem apontado como amante dela, em seguida, entrou no outro automóvel e foi com a mulher até um rio próximo à Colatina, onde descartaram as bolsas.

Esposa e amante presos

Após a denúncia, a PM passou a monitorar Eleni. Ela foi localizada e presa na noite desta quinta-feira (28), quando voltava para casa, e confessou o crime. Segundo o titular da Delegacia de Polícia de Vila Pavão, delegado Douglas Trevizani Sperandio, na versão contada por ela, foi o amante que teria matado Sebastião por ciúmes.

A PC solicitou um mandado de prisão preventiva pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver contra Roberto Pereira Lage, 44 anos. O homem, apontado como amante de Eleni e dono de uma funerária, foi preso no município da Serra na tarde desta sexta-feira (28).

Na versão dele para a polícia, a mulher teria matado e esquartejado o marido, e quando ele chegou à casa, as partes do corpo da vítima estavam dentro das bolsas. O suspeito relatou que teria participado apenas da ocultação do corpo.

O delegado informou que as investigações continuam para determinar a participação dos suspeitos e como o crime realmente ocorreu.