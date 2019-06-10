Idoso mata ex-esposa e depois comete suicídio na Serra

Ainda segundo informações da polícia, ofoi acionado por volta de meia-noite. No local, os policiais constataram que o idoso, identificado como Pedro Machado Aguiar, de 67 anos, foi quem assassinou a ex-mulher, Josedia, e depois cometeu suicídio. Até agora, a polícia trabalha com a possibilidade de Pedro não aceitar o fim do casamento e, por isso, ter cometido o crime e depois tirado a própria vida.