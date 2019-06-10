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Tragédia

Idoso mata ex-esposa e depois comete suicídio na Serra

De acordo com informações da polícia, o homem não aceitava o fim do casamento e assassinou Josedia Santana Borges de Aguiar, de 66 anos, com um tiro na cabeça

Publicado em 10 de Junho de 2019 às 12:21

Publicado em 

10 jun 2019 às 12:21
idoso matou a ex-esposa e depois se matou em Morada de Laranjeiras, na Serra Crédito: Bernardo Coutinho
Um idoso de 67 anos matou a ex-esposa e depois cometeu suicídio no final da noite deste domingo (09) na Rua Leblon, em Morada de Laranjeiras, na Serra. De acordo com informações da polícia, o homem não aceitava o fim do casamento e assassinou Josedia Santana Borges de Aguiar, de 66 anos, com um tiro na cabeça.
Ainda segundo informações da polícia, o Ciodes foi acionado por volta de meia-noite. No local, os policiais constataram que o idoso, identificado como Pedro Machado Aguiar, de 67 anos, foi quem assassinou a ex-mulher, Josedia, e depois cometeu suicídio. Até agora, a polícia trabalha com a possibilidade de Pedro não aceitar o fim do casamento e, por isso, ter cometido o crime e depois tirado a própria vida.
A polícia afirma que, quando chegou ao local, uma equipe do Samu foi acionada e confirmou o óbito. A perícia da Políca Civil, uma equipe do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) e o rabecão estiveram no local para atender a ocorrência.
Com informações de Mayra Bandeira

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