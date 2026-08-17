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Enseada do Suá

Homens vestidos de palhaço são presos ao pedir doações em Vitória

Os dois estavam no cruzamento da Rua Humberto Martins de Paula com a Avenida Américo Buaiz

Publicado em 17 de Agosto de 2026 às 18:49

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

17 ago 2026 às 18:49
Suspeitos utilizavam máquinas de cartão para receber as contribuições, segundo a polícia
Segundo as vítimas, dupla inseria outro valor de doação nas maquininha |  Polícia Militar

Dois homens vestidos de palhaço foram presos enquanto pediam doações a motoristas em um semáforo na Enseada do Suá, em Vitória, na tarde desta segunda-feira (17). Segundo a Polícia Militar, havia mandados de prisão contra a dupla por estelionato.


Os dois estavam no cruzamento da Rua Humberto Martins de Paula com a Avenida Américo Buaiz. De acordo com a PM, eles utilizavam máquinas de cartão para receber as doações. Motoristas, porém, relataram que os suspeitos cobravam valores superiores aos informados.


Os homens foram encaminhados à Delegacia Regional de Vitória para o cumprimento dos mandados de prisão, expedidos pela 4ª Vara Criminal de Cuiabá, em Mato Grosso. A identidade deles não foi divulgada. 

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De acordo com o DNIT, a interdição é temporária e preventiva.

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