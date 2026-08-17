Homens vestidos de palhaço são presos ao pedir doações em Vitória

Dois homens vestidos de palhaço foram presos enquanto pediam doações a motoristas em um semáforo na Enseada do Suá, em Vitória, na tarde desta segunda-feira (17). Segundo a Polícia Militar, havia mandados de prisão contra a dupla por estelionato.





Os dois estavam no cruzamento da Rua Humberto Martins de Paula com a Avenida Américo Buaiz. De acordo com a PM, eles utilizavam máquinas de cartão para receber as doações. Motoristas, porém, relataram que os suspeitos cobravam valores superiores aos informados.





Os homens foram encaminhados à Delegacia Regional de Vitória para o cumprimento dos mandados de prisão, expedidos pela 4ª Vara Criminal de Cuiabá, em Mato Grosso. A identidade deles não foi divulgada.