Homens são presos por estupro de vulnerável em Linhares e Sooretama

Dois homens, de 31 e 41 anos, foram presos por estupro de vulnerável em Linhares e Sooretama, no Norte do Espírito Santo. A Polícia Civil cumpriu os mandados de prisão preventiva em aberto contra os suspeitos nessa quarta-feira (15). Ambos foram encaminhados para o presídio.
A primeira prisão ocorreu no Centro de Sooretama. O suspeito, de 31 anos, não ofereceu resistência. Já a segunda aconteceu na região de Terra Alta, na zona rural de Linhares, quando um homem de 41 anos foi surpreendido pela presença dos policiais.
Os suspeitos foram interrogados na Delegacia Regional de Linhares e, em seguida, levados para o Centro de Detenção Provisória (CDP) da Serra, onde ficam os presos que cometem crimes sexuais. Os casos estão sob sigilo na Justiça e, por isso, não foram fornecidas mais informações.
De acordo com a Polícia Civil, 11 homens já foram presos por esse tipo de crime na região de Linhares, apenas nos primeiros 45 dias deste ano.