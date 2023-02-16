Homens são presos por estupro de vulnerável em Linhares e Sooretama

A primeira prisão ocorreu no Centro de Sooretama. O suspeito, de 31 anos, não ofereceu resistência. Já a segunda aconteceu na região de Terra Alta, na zona rural de Linhares, quando um homem de 41 anos foi surpreendido pela presença dos policiais.

Os suspeitos foram interrogados na Delegacia Regional de Linhares e, em seguida, levados para o Centro de Detenção Provisória (CDP) da Serra, onde ficam os presos que cometem crimes sexuais. Os casos estão sob sigilo na Justiça e, por isso, não foram fornecidas mais informações.