Homens armados pulam muro de escola e agridem dois alunos na Serra

Crédito: Carlos Alberto Silva | GZ

Dois homens armados invadiram a escola Aureniria Correa Pimentel, na Serra , na manhã desta sexta-feira (05) e agrediram dois alunos. De acordo com informações da Polícia Militar, o Ciodes recebeu a informação de que dois indivíduos armados teriam pulado o muro da escola, localizada no bairro Novo Horizonte, e agredido alunos.

Chegando ao local, os militares constataram que dois estudantes haviam sido agredidos e não souberam informar a motivação. Ainda de acordo com informações da PM, a equipe foi à residência de um dos suspeitos da agressão e os policiais mantiveram contato com o padrasto do indivíduo.

O homem informou que o suspeito estava em casa, no entanto, ao perceber a presença policial, fugiu pulando os telhados das casas próximas e não foi localizado. O outro indivíduo também não foi localizado após o fato na escola.

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AULAS SUSPENSAS

Crédito: Carlos Alberto Silva | GZ