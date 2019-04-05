Dois homens armados invadiram a escola Aureniria Correa Pimentel, na Serra, na manhã desta sexta-feira (05) e agrediram dois alunos. De acordo com informações da Polícia Militar, o Ciodes recebeu a informação de que dois indivíduos armados teriam pulado o muro da escola, localizada no bairro Novo Horizonte, e agredido alunos.
Chegando ao local, os militares constataram que dois estudantes haviam sido agredidos e não souberam informar a motivação. Ainda de acordo com informações da PM, a equipe foi à residência de um dos suspeitos da agressão e os policiais mantiveram contato com o padrasto do indivíduo.
O homem informou que o suspeito estava em casa, no entanto, ao perceber a presença policial, fugiu pulando os telhados das casas próximas e não foi localizado. O outro indivíduo também não foi localizado após o fato na escola.
Homens armados pulam muro de escola e agridem dois alunos na Serra
AULAS SUSPENSAS
Em nota, a prefeitura da Serra informou que, por causa da invasão, as aulas estão suspensas nesta sexta-feira (5). A Guarda Municipal da Serra e a Polícia Militar foram acionadas. Equipes da Guarda Municipal permanecem na escola e farão patrulhas nas imediações durante a tarde.