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Violência

Homem viaja do RJ ao ES e é executado em carro de app em Vitória

Condutor do veículo, que disse ser motorista de aplicativo, ficou ferido; vítima assassinada foi identificada como um dos criminosos mais procurados do Estado
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

12 jan 2024 às 08:19

Publicado em 12 de Janeiro de 2024 às 08:19

Passageiro morre após carro de aplicativo que vinha do RJ ser atacado em Vitória

Um homem foi executado a tiros enquanto passava entre o Morro da Floresta e Morro do Jaburu, em Vitória, no início da manhã desta sexta-feira (12). Ele estava dentro de um veículo de aplicativo, um Honda Civic branco. Segundo o motorista, que também acabou baleado, ele trouxe o passageiro de Belford Roxo, no Rio de Janeiro, para visitar a família. O destino era o Mirante do Jaburu. 
A vítima que não resistiu aos ferimentos foi identificada como Jackson dos Santos Sodré, conhecido como Jackson Paraíba ou Jackson do Pecado. Ele era líder do tráfico na região de Santa Rita, em Vila Velha, e integrava a lista dos 10 criminosos mais procurados do Espírito Santo.
O ataque aconteceu por volta das 5h. Conforme apuração do repórter Diony Silva, da TV Gazeta, o motorista de aplicativo, de 30 anos, cobrou mil reais para trazer o passageiro até Vitória e depois levá-lo de volta ao Rio de Janeiro. O agente Alberti, da Guarda Municipal de Vitória, detalhou o relato do motorista de aplicativo.
"O condutor disse que o veículo é de aplicativo e veio do Rio de Janeiro para Vitória. Ele relatou que, ao chegar próximo do destino, ele perguntou ao passageiro se era perigoso subir o morro, e o passageiro disse que não, que era só baixar o farol. Quando estavam no alto do morro, ele escutou os disparos na direção do veículo, acelerou e veio para o Pronto Atendimento (PA) da Praia do Suá", pontuou o agente, em entrevista à TV Gazeta.
Pelo relato do motorista, os guardas acreditam que o ataque tenha ocorrido na Rua Desembargador Gílson Mendonça, na região de Gurigica.
O passageiro não resistiu aos ferimentos e já chegou morto no PA da Praia do Suá. O motorista, baleado na perna, recebeu os primeiros socorros e depois foi encaminhado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), também na Capital.
De acordo com o agente Alberti, o motorista do carro não tem nenhum mandado de prisão em aberto.
Em nota, no final da manhã desta sexta-feira, a Polícia Civil informou que "o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento. O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares".

Atualização

12/01/2024 - 3:36
Na tarde desta sexta-feira (12), o homem morto foi identificado como Jackson dos Santos Sodré, um dos 10 criminosos mais procurados do Espírito Santo. O texto foi atualizado com a informação.

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