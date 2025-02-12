Homem tenta matar ex-esposa e atira contra a própria cabeça em Rio Bananal

Um homem tentou matar a ex-esposa e depois atirou contra a própria cabeça em Santo Antônio, Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, por volta das 5h desta quarta-feira (12). Segundo a Polícia Militar, o suspeito foi à casa da mulher, a levou até a rua e atirou três vezes contra ela: dois disparos acertaram a nuca dela.
Após o crime, o indivíduo foi encontrado, em outro bairro, baleado com perfurações no lado direito da cabeça. Ele foi socorrido para um hospital de Linhares, e não resistiu, conforme apurado pela reportagem junto a fontes da Polícia Científica. Os envolvidos não estão sendo identificados para preservar a vítima.
Segundo a Polícia Militar, os tiros saíram de um revólver calibre .32. O homem depois fugiu do local, ainda portando a arma, em um Volkswagen Gol branco. A mulher foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) para o hospital da cidade.
Em seguida, a PM recebeu outro chamado, para o bairro São Sebastião, onde o suspeito foi localizado por populares. Ele estava dentro do carro, baleado na cabeça. A corporação informou que parentes socorreram o homem e o levaram para o mesmo hospital, sendo, em seguida, transferido para o Hospital Rio Doce, em Linhares, onde acabou morrendo. O estado de saúde da mulher não foi informado.
Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou, em nota, que a ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio seguida de tentativa de suicídio do autor. "No momento, a Polícia Militar está finalizando a confecção do registro, que será encaminhado à Delegacia de Polícia de Rio Bananal. Somente após a entrega da ocorrência e a conclusão das oitivas será possível obter mais informações sobre os procedimentos adotados pelo delegado", disse a corporação.