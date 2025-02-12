Homem tenta matar ex-esposa e atira contra a própria cabeça em Rio Bananal

Após o crime, o indivíduo foi encontrado, em outro bairro, baleado com perfurações no lado direito da cabeça. Ele foi socorrido para um hospital de Linhares, e não resistiu, conforme apurado pela reportagem junto a fontes da Polícia Científica. Os envolvidos não estão sendo identificados para preservar a vítima.

Em seguida, a PM recebeu outro chamado, para o bairro São Sebastião, onde o suspeito foi localizado por populares. Ele estava dentro do carro, baleado na cabeça. A corporação informou que parentes socorreram o homem e o levaram para o mesmo hospital, sendo, em seguida, transferido para o Hospital Rio Doce, em Linhares, onde acabou morrendo. O estado de saúde da mulher não foi informado.